Rusia consideră Uniunea Europeană parte a conflictului din Ucraina

Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, potrivit EFE.

„Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere experienţa catastrofală acumulată în ultimii ani şi rolul subversiv al UE, este absolut de neimaginat”, a spus oficialul rus, conform sursei citate.

Reacţia oficialului rus survine după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că documentul cu garanţiile de securitate americane pentru Ucraina este pregătit de semnare, a relatat EFE. Vorbind despre acest subiect în faţa Senatului SUA, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că respectivele garanţii de securitate pentru Ucraina ar putea include şi desfăşurarea unor trupe europene pe teren, dar fără trupe americane, a informat sursa menţionată.