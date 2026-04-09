Rusia şi Turcia cer ca armistiţiul dintre SUA şi Iran să includă Libanul

Rusia consideră că un acord în vederea unei încetări a focului între Statele Unite şi Iran ”se extinde” la Liban, anunţă joi Ministerul rus de Externe, care precizează că şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a discutat la telefon cu omologul său iranian Abbas Araghchi, informează news.ro.

”Moscova porneşte de la principiul că aceste acorduri (...) au o dimeniune regională şi se extind în particular la Liban”, afirmă într-un comunicat ministerul.

O purtătoare de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a condamnat ofensiva Israelului în Liban.

Această ofensivă israeliană în Liban ”ameninţă să facă să eşueze procesul de negocieri care începe să se contureze”, a avertizat ea.

Pe de altă parte, Turcia cere ca părţile să adopte o ”atitudine conciliantă” în cadrul negocierilor prevăzute vineri la Islamabad între Statele Unite şi Iran, a declarat joi ministrul turc de Externe Hakan Fidan.

”Este important ca părţile să dea dovadă de o attudine conciliantă, flexibilă, răbdătoare şi constructivă în negocierile care vor începe în Pakistan”, a declarat într-o conferinţă de presă, la Ankara, ministrul turc de Externe.

Turcia cere, de asemenea, ca Libanul să fie inclus în armistiţiul încheiat de către Statele Unite cu Iranul.

”Sperăm ca armistiţiul să fie aplicat deplin pe teren, inclusiv în Liban, şi ca acest proces să conducă la o pace durailă”, a declarat Hakan Fidan.