Rusia şi Ucraina au remarcat progrese după ultimele negocieri

S.E.
Internaţional / 28 ianuarie, 16:25

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Spre deosebire de rundele anterioare de contacte între Rusia şi Ucraina, după care ambele părţi s-au acuzat reciproc de lipsa voinţei de a ajunge la o înţelegere, în urma recentelor contacte din Emiratele Arabe Unite (EAU) mediate de SUA cele două ţări aflate în război au remarcat fiecare o schimbare pozitivă a tonului şi conţinutului discuţiilor menite să conducă în final la un acord de pace, deşi ambele avertizează că există încă obstacole, în special chestiunea teritorială, potrivit EFE.

„Negocierile sunt foarte complicate. Dar putem observa o schimbare calitativă în alcătuirea delegaţiei ruse. Sunt alte persoane şi nu ne-au mai ţinut prelegeri pseudo-istorice”, a declarat marţi ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga, care a subliniat că de data aceasta discuţiile s-au axat pe parametrii pentru încheierea războiului, conform sursei citate.

Şi Kremlinul a descris drept „un progres” în sine desfăşurarea discuţiilor trilaterale (Ucraina-Rusia-SUA) din EAU, discuţii care au avut loc vineri şi sâmbătă şi sunt aşteptate să continue cu o nouă rundă în acelaşi format la sfârşitul acestei săptămâni, a relatat EFE.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat până în prezent să cedeze Rusiei porţiunea din Donbas rămasă sub controlul armatei ucrainene, adică aproximativ 20% din provincia Doneţk şi un procent nesemnificativ din provincia Lugansk, aceasta din urmă fiind aproape complet sub control rusesc, a informat sursa menţionată.

Deşi negocierile par acum să se concentreze în sfârşit pe chestiuni specifice care trebuie soluţionate pentru a pune capăt războiului, încă nu s-a ajuns la un acord, a amintit EFE. Pe lângă chestiunea teritorială, o altă problemă nesoluţionată este cea a controlului asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de trupele ruse, a transmis sursa citată. Pe de altă parte, în ce priveşte garanţiile de securitate care să fie oferite Ucrainei de susţinătorii săi occidentali, Rusia se opune categoric desfăşurării unor trupe ale acestora pe teritoriul ucrainean, a mai relatat EFE.

