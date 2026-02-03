Schi alpin: Aleksander Aamodt Kilde a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice

Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a anunţat marţi că se retrage de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza faptului că nu este bine pregătit fizic, potrivit news.ro.

Aleksander Aamodt Kilde (33 de ani) nu va participa la Jocurile Olimpice Milano-Cortina din 2026 după ce a anunţat că nu este încă pregătit să performeze la capacitate maximă: „Am făcut tot ce am putut pentru a fi pregătit pentru Jocurile Olimpice, dar mintea şi corpul meu nu răspund aşa cum mi-aş dori. Este extrem de dificil să iau această decizie după tot efortul pe care l-am depus alături de familia mea, echipa medicală, echipa naţională şi atât de mulţi alţii. În acelaşi timp, sunt mândru că m-am luptat să revin pentru a concura din nou la Cupa Mondială”, a explicat el într-un comunicat dat publicităţii marţi pentru a-şi anunţa oficial retragerea.

Kilde a revenit după o accidentare gravă suferită la Wengen, în ianuarie 2024, accidentare care a necesitat intervenţii chirurgicale la umăr şi genunchi şi l-a ţinut departe de pârtii timp de aproape 700 de zile. După ce a revenit la competiţii la începutul lunii decembrie 2025, la Copper Mountain, în Statele Unite, norvegianul, care câştigase titlul în Cupa Mondială în sezonul 2019-2020, se chinuia să-şi recapete cea mai bună formă şi a ratat în mod notabil coborârea de la Wengen, la mijlocul lunii ianuarie.