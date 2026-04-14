Sebastian Popescu (EY): „Politica industrială revine în prim-plan, cu scheme de ajutor de stat de până la 5 miliarde de euro”

• România lansează cel mai ambiţios pachet de politică industrială din ultima perioadă: 9 scheme de ajutor de stat, cu buget estimat de 5 miliarde de euro până în 2032, inclusiv un instrument dedicat proiectelor de peste 200 milioane euro, o lacună importantă până acum în arsenalul de atragere a investiţiilor strategice

• Competiţia regională nu aşteaptă: Polonia, Cehia şi Ungaria oferă deja un mix de finanţare nerambursabilă, termene de evaluare garantate şi platforme administrative integrate. Fără instrumente comparabile, România pierde proiecte- ancoră capabile să genereze ecosisteme industriale întregi

• Succesul depinde de implementare, în afară de design: experienţa anterioară a Ministerului de Finanţe - 1,8 miliarde euro acordaţi, 36.000+ locuri de muncă generate - arată că România poate livra. Dar amploarea noului pachet impune fast-track administrativ real, coordonare interministerială şi capacitate umană suplimentară - altfel, un pachet bine conceput riscă să rămână pe hârtie

În ultimii ani crizele suprapuse - pandemia, tensiunile geopolitice, transformarea energetică şi competiţia tehnologică globală, au determinat guvernele să regândească rolul statului în orientarea investiţiilor. În Europa Centrală şi de Est, statele concurează activ pentru a atrage investiţii în lanţuri valorice strategice, precum bateriile pentru vehicule electrice, semiconductorii, echipamentele pentru energie regenerabilă sau tehnologiile digitale avansate.

În acest context, dar şi în cel al situaţiei macroeconomice a României, Guvernul de la Bucureşti a lansat un nou pachet amplu de scheme de ajutor de stat, estimat la aproximativ 5 miliarde de euro până în 2032. Acesta reprezintă una dintre cele mai ambiţioase iniţiative de politică industrială din ultima perioadă şi vine într-un moment în care economia românească se confruntă simultan cu provocări structurale şi cu oportunităţi de repoziţionare în arhitectura industrială europeană.

• Noul pachet de scheme de ajutor de stat: structură şi obiective

Pachetul propus de Guvernul României include 9 scheme distincte de ajutor de stat, administrate în principal de Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi cu implicarea Băncii pentru Investiţii şi Dezvoltare. Acestea vizează o gamă largă de domenii - de la tehnologii avansate şi cercetare-dezvoltare, până la industrii strategice, convergenţă regională şi sprijin pentru antreprenoriatul românilor din diaspora. Bugetul total al schemelor cu alocări clar definite este de 3,95 miliarde de euro, iar estimările sugerează că suma totală ar putea ajunge la aproximativ 5 miliarde de euro, dacă includem şi instrumentul dedicat investiţiilor strategice de mari dimensiuni.

Unul dintre cele mai relevante elemente de noutate ale pachetului de măsuri de relansare economică îl reprezintă instituirea unui cadru dedicat finanţării investiţiilor cu impact semnificativ în economie, vizând proiecte de peste 200 milioane euro. Acest instrument, aşteptat de mult timp de mediul investiţional, răspunde unei lacune a politicii industriale din România: absenţa unui mecanism suficient de robust pentru atragerea proiectelor de tip „ancoră”, capabile să genereze valoare adăugată ridicată, să dezvolte lanţuri valorice integrate local şi să producă efecte de multiplicare la nivelul economiei. Importanţa unui astfel de cadru este cu atât mai mare cu cât deciziile investitorilor sunt influenţate nu doar de nivelul sprijinului financiar, ci şi de predictibilitatea cadrului normativ, rapiditatea proceselor administrative şi capacitatea statului de a oferi soluţii integrate - de la infrastructură şi utilităţi, până la autorizare şi coordonare interinstituţională.

Dincolo de acest pilon central, pachetul guvernamental include o serie de scheme sectoriale care vizează obiective clare: dezvoltarea clusterelor industriale şi stimularea producţiei în sectoare cu deficit comercial accentuat; valorificarea resurselor minerale strategice şi critice; accelerarea investiţiilor în tehnologii „net-zero” şi în industrii cu amprentă redusă de carbon; consolidarea capacităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare prin combinaţii de granturi şi facilităţi fiscale extinse, precum şi sprijinirea industriei de apărare, într-un context geopolitic care accentuează importanţa autonomiei industriale şi a securităţii economice.

Complementar, pachetul propune instrumente financiare orientate către convergenţa regională şi creşterea competitivităţii economiilor locale, precum şi programe dedicate antreprenoriatului românesc din diaspora, cu rolul de a mobiliza capital, know-how şi iniţiativă antreprenorială către economia naţională. Această diversificare a instrumentelor reflectă o abordare matură a politicii de investiţii, care recunoaşte nevoia unor soluţii diferenţiate, adaptate tipologiei proiectelor şi profilului beneficiarilor.

• Perspectiva EY: cum ar putea fi rafinate aceste instrumente

Din perspectiva EY, pachetul de scheme de sprijin propus de Guvern reprezintă unul dintre cele mai ambiţioase demersuri de politică industrială şi investiţională din ultimele perioadă.

România beneficiază deja de o experienţă solidă în proiectarea şi implementarea schemelor de ajutor de stat, iar Ministerul Finanţelor a demonstrat, în ultimii 10-20 de ani, o capacitate instituţională foarte bună de a gestiona programe complexe, cu respectarea rigorilor europene în materie de ajutor de stat şi cu rezultate cuantificabile în atragerea de investiţii productive.

Potrivit datelor oficiale aferente ultimului deceniu, schemele de finanţare administrate de Ministerul Finanţelor au acordat ajutoare de stat în valoare cumulată de peste 1,8 miliarde euro către mai mult de 230 de companii, sprijinind investiţii totale de aproximativ 4,4 miliarde euro şi contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă.

În acest context, noul pachet vine nu ca o schimbare de direcţie, ci ca o extindere semnificativă a ariei de intervenţie, atât ca volum financiar, cât şi ca diversitate de instrumente şi obiective strategice.

În cazul cadrului dedicat investiţiilor cu impact semnificativ în economie (peste 200 milioane euro), practica internaţională confirmă faptul că investitorii strategici nu aleg o locaţie doar în funcţie de nivelul grantului. Decizia este influenţată decisiv de viteza procesului administrativ, predictibilitatea cadrului de reglementare şi capacitatea statului de a livra infrastructura necesară la timp. În acest sens, schema ar putea fi consolidată prin introducerea unor mecanisme reale de fasttrack administrativ, cu termene clar definite pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor, precum şi prin integrarea, încă din faza de planificare, a componentelor de infrastructură esenţiale: acces la energie, utilităţi, conectivitate logistică şi digitală.

Totodată, o prioritizare explicită a investiţiilor cu efect de ancoră - capabile să genereze ecosisteme industriale locale - ar putea amplifica impactul pe termen lung. Exemple relevante includ bateriile şi mobilitatea electrică, semiconductorii şi electronica avansată, materialele avansate sau industria chimică verde. Un cadru simplificat, prenotificat la Comisia Europeană pentru domeniile prioritare, ar aduce un plus de flexibilitate şi predictibilitate în relaţia cu investitorii.

În paralel, dezvoltarea unei platforme dedicate investitorilor strategici, cu rol de coordonare interministerială şi de interfaţă unică cu autorităţile centrale şi locale, ar contribui la reducerea fragmentării administrative - unul dintre principalele riscuri percepute de investitorii de mari dimensiuni.

În ceea ce priveşte schema destinată industriei prelucrătoare, obiectivul declarat - reducerea deficitului comercial şi creşterea producţiei interne - ar putea fi susţinut mai eficient printr-o orientare către lanţuri valorice specifice, nu exclusiv către coduri CAEN generale. Lista de activităţi eligibile poate rămâne largă, însă prioritizarea ar putea viza acele segmente unde decalajele sunt structurale şi impactul economic potenţial este ridicat: echipamente şi componente electronice, produse chimice şi farmaceutice, maşini şi echipamente de transport

sau subsegmente auto cu tehnologie complexă.

Corelarea intensităţii ajutorului de stat cu impactul net asupra balanţei comerciale, precum şi introducerea unor stimulente suplimentare pentru integrarea furnizorilor locali, ar putea direcţiona mai eficient resursele publice către proiecte cu valoare adăugată ridicată. În acelaşi timp, includerea unei componente obligatorii de modernizare tehnologică - de exemplu, un nivel minim de automatizare - ca criteriu de eligibilitate, nu doar de punctaj, ar contribui la evitarea finanţării unor investiţii cu profil lowcost şi la orientarea sprijinului către transformare industrială reală.

Simplificarea mecanismului de evaluare, prin reducerea criteriilor de punctaj la un set restrâns şi clar corelat cu impactul economic şi fiscal, ar putea accelera procesul administrativ şi creşte transparenţa decizională. Stabilirea unor ferestre de depunere recurente, în aceleaşi perioade ale anului, precum şi scurtarea termenelor de analiză şi plată, ar consolida predictibilitatea pentru mediul privat.

Nu în ultimul rând, amploarea acestui pachet de relansare economică ridică, în mod natural, provocări de ordin operaţional. Având în vedere volumul de proiecte potenţiale, diversitatea instrumentelor şi complexitatea evaluărilor, este rezonabil de anticipat că implementarea eficientă va necesita alocarea de resurse umane suplimentare, peste capacitatea actuală a echipelor implicate. Aceasta nu diminuează performanţa demonstrată de autorităţi în gestionarea schemelor de ajutor de stat din ultimii ani, ci reflectă o realitate obiectivă: succesul unui pachet atât de ambiţios depinde nu doar de structura legislativă, ci şi de capacitatea administrativă de a livra rapid, coerent şi predictibil.

Pentru România, noul pachet de scheme de ajutor de stat reprezintă o oportunitate foarte bună de a schimba modelul de dezvoltare economică. Dacă vor fi implementate eficient, aceste instrumente pot contribui la atragerea unor investiţii strategice capabile să genereze ecosisteme industriale, să stimuleze inovarea şi să reducă dependenţa de importuri în sectoare cheie.

Într-o perioadă în care competiţia regională pentru investiţii devine tot mai intensă, România are şansa de a se poziţiona ca un actor relevant în noile lanţuri industriale europene. Dar această oportunitate depinde de capacitatea noastră, ca ţară, de a transforma un pachet ambiţios de politici publice într-un instrument funcţional şi credibil pentru mediul de afaceri.