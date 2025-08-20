Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Serghei Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri

I.S.
Internaţional / 20 august, 15:46

Serghei Lavrov: Discuţiile despre garanţiile de securitate pentru Ucraina fără Rusia nu duc nicăieri

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că orice discuţie privind garanţiile de securitate occidentale pentru Ucraina care ignoră poziţia Moscovei este sortită eşecului. El le-a reproşat liderilor europeni, care au mers luni la Casa Albă pentru a sprijini preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în discuţiile cu Donald Trump, că au încercat să influenţeze administraţia americană fără a propune soluţii constructive, notează AFP şi Reuters.

„Occidentul înţelege perfect că a discuta serios despre garanţii de securitate este o utopie, un drum care nu duce nicăieri”, a afirmat Lavrov într-o conferinţă de presă la Moscova. „Nu putem accepta ca problemele de securitate colectivă să fie discutate fără Rusia”, a subliniat oficialul rus, citat de Agerpres.

Lavrov a precizat că, în timp ce Statele Unite înţeleg mai bine „cauzele profunde” ale conflictului din Ucraina, europenii se limitează la „escaladarea agresivă a situaţiei” şi la încercări stângace de a influenţa poziţia preşedintelui american, fără să aducă „niciun aport constructiv”.

Potrivit ministrului, europenii urmăresc să menţină SUA „în cursa înarmării” Ucrainei, în contextul în care preşedintele Zelenski a propus Washingtonului să achiziţioneze arme americane de 90 de miliarde de dolari finanţate de statele europene, în schimbul garanţiilor de securitate americane, conform Financial Times.

Lavrov a adăugat că poziţia „aventuristă şi conflictuală” a europenilor nu are ecou în administraţia SUA, care, potrivit lui, încearcă să abordeze cauzele reale ale conflictului. Întrebat despre posibilitatea desfăşurării unor trupe europene sau avioane americane în Ucraina, Lavrov a răspuns că Rusia îşi va proteja „interesele legitime cu fermitate”.

Se pare că la summitul de vineri din Alaska cu Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin ar fi renunţat la opoziţia absolută faţă de oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina de către Occident, cu condiţia ca acestea să fie în afara NATO şi ca Ucraina să cedeze regiunile Donbas, cerinţă refuzată categoric de Zelenski.

Preşedintele ucrainean a anunţat că, în aproximativ zece zile, aliaţii Ucrainei vor contura forma exactă a garanţiilor de securitate. Trump nu a exclus posibilitatea unui sprijin aerian din partea SUA pentru eventuale trupe europene desfăşurate în Ucraina.

Ideea unui contingent militar străin în Ucraina este promovată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, care au creat o „coaliţie de voinţă” la începutul anului, însă Rusia a respins ferm această iniţiativă.

Deşi discuţiile privind această propunere scăzuseră în intensitate, tema a revenit în atenţie odată cu întâlnirile de la Casa Albă, axate mai mult pe garanţiile de securitate decât pe chestiunile teritoriale, despre care Zelenski a precizat că vor fi discutate doar direct cu Putin.

Ministerul rus de Externe a reiterat că prezenţa unui contingent NATO în Ucraina este inacceptabilă şi ar conduce la o „escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile”.

