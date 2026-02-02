Serghei Şoigu afirmă că Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului

Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a declarat pentru agenţia Tass că Moscova continuă să sprijine Beijingul în privinţa Taiwanului, a informat Reuters.

China şi Rusia şi-au consolidat relaţiile în ultimii ani şi au stabilit un parteneriat strategic „fără limite”, a precizat Reuters.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu a renunţat la utilizarea forţei pentru a-l controla, notează Reuters.

Beijingul a propus modelul „o ţară, două sisteme” pentru Taiwan, însă niciun partid politic major din Taiwan nu îl susţine, a mai relatat Reuters.

Rusia a afirmat că se opune independenţei Taiwanului şi consideră insula parte a Chinei, a transmis Tass.

Şoigu a declarat pentru Tass: „Observăm că cei care doresc răul Chinei continuă să destabilizeze situaţia din Strâmtoarea Taiwan. Din partea noastră, vreau să reafirm sprijinul nostru consecvent şi neclintit pentru Beijing în problema Taiwanului.”

El a adăugat că guvernul Republicii Populare Chineze este „singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină”, a informat Tass.

Şoigu, fost ministru al Apărării, a sosit în China pentru discuţii cu ministrul chinez de externe Wang Yi privind probleme de securitate, a relatat Reuters.

Wang Yi a declarat pentru Ministerul chinez de Externe că Rusia şi China au obligaţia de a practica multilateralismul şi de a pleda pentru o lume multipolară egală şi ordonată, a precizat Reuters.

Şeful diplomaţiei chineze a adăugat că ambele ţări trebuie să menţină comunicare strânsă pe probleme bilaterale şi să-şi sprijine interesele fundamentale reciproc, a informat Reuters.

Wang a mai spus că China doreşte să colaboreze cu Rusia pentru a consolida comunicarea strategică şi coordonarea bilaterală în acest an, a relatat Ministerul chinez de Externe, citat de Reuters.

Ministerul de Externe al Taiwanului a transmis că afirmaţiile lui Şoigu subminează grav suveranitatea naţiunii, a informat Reuters.

Totodată, Ministerul de Externe al Taiwanului a subliniat că orice încercare de a denatura statutul suveran al Taiwanului constituie un comportament de intimidare care subminează pacea şi stabilitatea internaţională, a relatat Reuters.