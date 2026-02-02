Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Serghei Şoigu afirmă că Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului

T.B.
Internaţional / 2 februarie, 10:26

Serghei Şoigu afirmă că Rusia va continua să sprijine China în privinţa Taiwanului

Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a declarat pentru agenţia Tass că Moscova continuă să sprijine Beijingul în privinţa Taiwanului, a informat Reuters.

China şi Rusia şi-au consolidat relaţiile în ultimii ani şi au stabilit un parteneriat strategic „fără limite”, a precizat Reuters.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu a renunţat la utilizarea forţei pentru a-l controla, notează Reuters.

Beijingul a propus modelul „o ţară, două sisteme” pentru Taiwan, însă niciun partid politic major din Taiwan nu îl susţine, a mai relatat Reuters.

Rusia a afirmat că se opune independenţei Taiwanului şi consideră insula parte a Chinei, a transmis Tass.

Şoigu a declarat pentru Tass: „Observăm că cei care doresc răul Chinei continuă să destabilizeze situaţia din Strâmtoarea Taiwan. Din partea noastră, vreau să reafirm sprijinul nostru consecvent şi neclintit pentru Beijing în problema Taiwanului.”

El a adăugat că guvernul Republicii Populare Chineze este „singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină”, a informat Tass.

Şoigu, fost ministru al Apărării, a sosit în China pentru discuţii cu ministrul chinez de externe Wang Yi privind probleme de securitate, a relatat Reuters.

Wang Yi a declarat pentru Ministerul chinez de Externe că Rusia şi China au obligaţia de a practica multilateralismul şi de a pleda pentru o lume multipolară egală şi ordonată, a precizat Reuters.

Şeful diplomaţiei chineze a adăugat că ambele ţări trebuie să menţină comunicare strânsă pe probleme bilaterale şi să-şi sprijine interesele fundamentale reciproc, a informat Reuters.

Wang a mai spus că China doreşte să colaboreze cu Rusia pentru a consolida comunicarea strategică şi coordonarea bilaterală în acest an, a relatat Ministerul chinez de Externe, citat de Reuters.

Ministerul de Externe al Taiwanului a transmis că afirmaţiile lui Şoigu subminează grav suveranitatea naţiunii, a informat Reuters.

Totodată, Ministerul de Externe al Taiwanului a subliniat că orice încercare de a denatura statutul suveran al Taiwanului constituie un comportament de intimidare care subminează pacea şi stabilitatea internaţională, a relatat Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb