SIPEX a înregistrat un profit net de 11 milioane lei în 2025

SIPEX a înregistrat un profit net de 11 milioane lei în anul 2025, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, în timp ce cifra de afaceri a fost de 328 milioane lei, în uşoară scădere, cu 1,4%, comparativ cu 2024.

Cifra de afaceri a fost susţinută de diversificarea portofoliului de produse şi de avansul veniturilor din canalul retail, în timp ce proiectele de infrastructură au contribuit la atenuarea scăderii din canalul B2B.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX, a declarat: „Anul 2025 a fost marcat de un context dificil în sectorul construcţiilor, caracterizat de volatilitate în segmentul rezidenţial şi un ritm moderat al investiţiilor publice. În acest mediu, SIPEX s-a concentrat pe eficienţă operaţională, disciplină financiară şi consolidarea poziţiei în piaţă. Canalul B2B, deşi a înregistrat o scădere de 5%, rămâne esenţial pentru dezvoltarea strategică a companiei. Continuăm să optimizăm procesele de aprovizionare pentru cele 12 centre logistice la nivel naţional şi să consolidăm relaţiile cu partenerii noştri, astfel încât să oferim constant produse inovatoare şi soluţii sustenabile. În paralel, am continuat investiţiile în dezvoltare şi eficienţă operaţională, alocând peste 2,2 milioane lei pentru reînnoirea flotei şi modernizarea echipamentelor logistice şi tehnologice. În 2026, anticipăm o evoluţie pozitivă a activităţii, susţinută de măsurile implementate, în condiţiile menţinerii unui cadru legislativ predictibil, care să sprijine investiţiile şi dinamica sectorului.”

În 2025, SIPEX a realizat primul exerciţiu de raportare de durabilitate structurată, construit pe baza unui proces de analiză a dublei materialităţi şi a unei consultări formale a părţilor interesate. Acest demers a presupus un efort susţinut la nivelul întregii echipe şi a contribuit la o mai bună înţelegere a impactului activităţii companiei, precum şi la definirea priorităţilor ESG. Raportarea oferă investitorilor şi partenerilor o vizibilitate mai bună asupra riscurilor şi direcţiei de dezvoltare.

În ceea ce priveşte dezvoltarea pe termen mediu, SIPEX a avansat planurile pentru construirea unei unităţi moderne de producţie la Ariceştii Rahtivani (Prahova), o investiţie estimată la aproximativ 20 milioane euro. Proiectul este programat să înceapă în 2026, cu termen de finalizare în 2027, în funcţie de atragerea surselor de finanţare.

Pentru anul 2026, SIPEX estimează o evoluţie pozitivă a rezultatelor financiare şi îşi propune să continue dezvoltarea sustenabilă prin extinderea portofoliului de produse, consolidarea prezenţei în piaţă şi valorificarea oportunităţilor generate de proiectele private şi publice.

SIPEX operează cu un model de afaceri integrat, organizat în 3 linii de afaceri: vânzare şi distribuţie de materiale şi finisaje pentru construcţii, prestări servicii (consultanţă tehnică) şi vânzare de produse finite colorate.