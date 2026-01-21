Slovenia a refuzat invitaţia în „Consiliul Păcii”, iniţiat de Trump

Slovenia nu va accepta o invitaţie de la preşedintele american Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, Trump a invitat zeci de lideri să participe la noua iniţiativă condusă de SUA, ce ar urma să fie prezidată de liderul de la Casa Albă şi avea ca scop iniţial încheierea războiului din Fâşia Gaza, ulterior obiectivul fiind extins la soluţionarea conflictelor din lume.

„Principala îngrijorare este că mandatul este prea larg şi ar putea submina periculos ordinea internaţională bazată pe Carta Naţiunilor Unite”, a declarat Golob, citat de Reuters.

La finalul săptămânii trecute, mai multe ţări au anunţat că au primit invitaţii pentru a face parte din noua iniţiativă, printre care Canada, Franţa şi Germania, a mai informat Reuters.