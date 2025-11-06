Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj INSCOP, despre intenţia de vot la parlamentare: AUR 38%, PSD 19,5%, PNL 14,6%

T.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 12:07

Sondaj INSCOP, despre intenţia de vot la parlamentare: AUR 38%, PSD 19,5%, PNL 14,6%

Prima poziţie în topul opţiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, este ocupată de AUR, cu 38% dintre opţiuni, arată datele unui sondaj INSCOP Research, publicate joi. Formaţiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% şi PNL cu 14,6%. Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, a atras atenţia că este pentru prima dată după alegerile prezidenţiale din luna mai, când AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat.

BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a V-a, a analizat indetnţia de vot pentru alegerile parlamentare.

La întrebarea, ”Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, cu ce partid aţi vota”, 38% dintre participanţi au indicat AUR.

Formaţiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% şi PNL cu 14,6%.

”Pentru prima dată după alegerile prezidenţiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în uşoară creştere. PNL, USR şi UDMR se menţin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliţia guvernamentală cumulează 51% din intenţia de vot, în timp ce partidele din opoziţie parlamentară aproximativ 43%”, a afirmat Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

În noiembrie 38% dintre alegători aun declarat că ar vota cu AUR (faţă de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025), 19.5% cu PSD (faţă de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025), 14.6% cu PNL (faţă de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025), iar 12.3% cu USR (faţă de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025).

Pentru UDMR ar vota 4.8% din alegători (faţă de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025), iar pentru SENS - 3.2% (faţă de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3.1% dintre alegători (faţă de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania - 1.7% (faţă de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

1.8% dintre respondenţi ar da votul unui alt partid (faţă de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) şi 1% dintre votanţi îşi exprimă preferinţa pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 şi 60.5% indică 10. 2.9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025, prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

