Suspectul în cazul jafului de la Luvru este o vedetă a reţelelor sociale şi fost paznic al muzeului

T.B.
Internaţional / 6 noiembrie, 09:40

Suspectul în cazul jafului de la Luvru este o vedetă a reţelelor sociale şi fost paznic al muzeului

Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de milioane de euro (77 de milioane de lire sterline) din Muzeul Luvru este o mică vedetă a reţelelor sociale, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de pază la Centrul Pompidou, au relatat mass-media franceze.

Identificat de oficialii justiţiei ca fiind Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost arestat la domiciliul său din Aubervilliers, suburbia din nordul Parisului unde s-a născut, la şase zile după jaful din 19 octombrie. El este acuzat de furt organizat şi conspiraţie criminală.

Miercuri, un tribunal din Bobigny, la nord de Paris, a amânat procesul său într-un caz separat în care este acuzat de distrugerea proprietăţii publice, afirmând că nu pot fi îndeplinite condiţiile pentru o audiere „senină” din cauza „atenţiei mass-media şi a evenimentelor recente”.

Maxime Cavaille, unul dintre avocaţii care îl reprezintă pe suspect, a declarat că apărarea sa va fi „extrem de vigilentă” în ceea ce priveşte „respectarea prezumţiei de nevinovăţie” şi va urmări să protejeze drepturile şi viaţa privată a clientului său, în ciuda naturii extraordinare a cazului Luvru.

Patru suspecţi se află în arest în legătură cu furtul, dintre care trei sunt consideraţi membri ai bandei formate din patru persoane care au folosit un camion furat, dotat cu o scară extensibilă şi un lift de marfă, pentru a ajunge la fereastra de la primul etaj a galeriei Apollo a muzeului.

Doi dintre membrii bandei au spart o fereastră nesecurizată şi două vitrine de sticlă înainte de a coborî cu liftul şi de a fugi pe motociclete conduse de ceilalţi doi, într-un jaf îndrăzneţ, comis în plină zi, care a durat mai puţin de şapte minute de la început până la sfârşit.

Au fugit cu opt obiecte, printre care un colier cu smaralde şi diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soţii, Marie Louise, şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante care a aparţinut cândva soţiei lui Napoleon III.

Presa franceză a relatat că Abdoulaye N - al cărui ADN a fost găsit pe una dintre vitrine şi pe obiectele abandonate la faţa locului, printre care mănuşi, o vestă reflectorizantă şi discuri de tăiat - este suspectat de a fi unul dintre cei doi care au pătruns în galerie.

Ziarul Le Parisien şi BFMTV au afirmat că suspectul era cunoscut pe reţelele de socializare sub numele de Doudou Cross Bitume, o figură binecunoscută în cartier, care a publicat numeroase videoclipuri pe YouTube şi, mai recent, pe TikTok şi Instagram.

Unele videoclipuri, cu sloganul "Toujours plus près du bitume" (Tot mai aproape de asfalt), îl arată executând acrobaţii pe motociclete în Paris şi Aubervilliers, lângă stadionul Stade de France. Altele oferă sfaturi pentru dezvoltarea musculaturii.

În mai multe videoclipuri, Doudou Cross Bitume apare conducând o Yamaha TMax, un model de mega-scuter deosebit de puternic, folosit de hoţii de la Luvru pentru a scăpa. Anchetatorii care se ocupă de caz nu au recuperat încă bijuteriile furate.

Le Parisien a scris că suspectul a lucrat pentru firma de logistică UPS, Toys R Us şi ca agent de pază la muzeul de artă Centrul Pompidou. Vecinii au declarat pentru ziar că era „decent” şi un om „care îşi arăta sentimentele”.

Potrivit mai multor mass-media franceze, cazierul judiciar al lui Abdoulaye N. conţine 15 infracţiuni, printre care: posesie şi transport de droguri, conducere fără permis şi punerea în pericol a altor persoane. De asemenea, el a fost condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul a furnizat puţine informaţii poliţiei, dar a „recunoscut parţial” implicarea sa în jaful de la Luvru. Un alt suspect în cazul Luvru, arestat săptămâna trecută, a fost condamnat pentru acelaşi jaf din 2014, a spus ea.

Beccuau a mai spus că profilurile suspecţilor „nu corespund cu cele pe care le asociem în general” cu crima organizată de nivel înalt, planificată meticulos, ceea ce a determinat mass-media franceză să speculeze că aceştia ar fi putut fi angajaţi de cineva necunoscut.

Suspectul urma să fie judecat miercuri pentru acuzaţii minore de spargere a unei oglinzi şi deteriorare a uşii celulei în care a fost deţinut în 2019, în cadrul unei anchete separate privind un furt, care ulterior l-a absolvit de vină, a relatat Associated Press.

