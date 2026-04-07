Swiss Clinics lansează o fundaţie pentru accesul persoanelor vulnerabile la intervenţii medicale estetic-reparatorii

A.V.
Companii #Sănătate / 7 aprilie, 18:11

Swiss Clinics a lansat astăzi, oficial, Fundaţia Swiss Clinics, o organizaţie non-profit care facilitează accesul echitabil la intervenţii şi servicii medicale din sfera estetic-reparatorie şi reconstructivă pentru persoane aflate în situaţii vulnerabile.

Sub mesajul central „Nu schimbăm feţe. Schimbăm vieţi”, evenimentul de lansare a marcat debutul unui proiect de responsabilitate socială construit pe termen lung.

Fundaţia Swiss Clinics porneşte de la o realitate adesea ignorată: pentru unii copii şi adulţi, o malformaţie, o cicatrice, o sechelă post-traumatică sau o diferenţă vizibilă nu reprezintă doar o particularitate fizică, ci o sursă de stigmatizare, anxietate, izolare socială şi vulnerabilitate emoţională. În astfel de situaţii, o intervenţie medicală depăşeşte dimensiunea estetică şi devine o formă concretă de sprijin pentru redobândirea demnităţii, a încrederii în sine şi a şansei la o viaţă trăită firesc.

Valentin Burada, fondatorul Fundaţiei Swiss Clinics, a declarat: „Fundaţia Swiss Clinics s-a născut din convingerea că există situaţii în care medicina poate repara nu doar forme, ci destine. Atunci când o intervenţie îi redă unui copil curajul de a merge la şcoală fără teamă sau unui adult încrederea de a se integra profesional şi social, responsabilitatea noastră este să fim acolo. Pentru că demnitatea este un drept, nu un lux”.

Printre invitaţii speciali prezenţi la eveniment s-a numărat Adrian Mutu, ambasador al fundaţiei, care susţine activ demersul şi valorile acesteia. Adrian Mutu a declarat: „În cadrul academiei de fotbal pe care o conduc, lucrez zilnic cu copii şi observ cât de importantă este încrederea în sine şi felul în care sunt percepuţi de cei din jur. Există situaţii în care o diferenţă fizică vizibilă poate deveni o povară reală pentru un copil, cu impact asupra dezvoltării sale emoţionale şi sociale. Susţin Fundaţia Swiss Clinics pentru că este un demers care poate schimba, în mod concret, parcursul unui copil şi felul în care acesta se raportează la sine şi la ceilalţi”.

Primul caz al Fundaţiei Swiss Clinics: o şansă la normalitate pentru un copil afectat de bullying

Primul caz tratat în cadrul fundaţiei, o intervenţie de otoplastie, reflectă în mod concret misiunea Fundaţiei Swiss Clinics. Este vorba despre un copil care, din cauza unei particularităţi fizice vizibile, devenise ţinta stigmatizării şi a bullying-ului în mediul şcolar, într-un context care îi afecta direct încrederea în sine şi relaţia cu cei din jur.

Intervenţia realizată de echipa medicală Swiss Clinics a depăşit dimensiunea corecţiei propriu-zise, contribuind la recâştigarea echilibrului emoţional şi la o mai bună integrare a copilului într-un mediu în care, până atunci, se simţea expus şi vulnerabil.

„Abordăm aceste cazuri cu acelaşi nivel de rigoare şi responsabilitate ca orice intervenţie din practica noastră, dar cu o atenţie suplimentară asupra impactului emoţional şi social”, a declarat dr. Matei Gheorghiu, medic Swiss Clinics implicat în gestionarea acestui caz. Domnia sa a adăugat: ”Ca medic, ştii că rezultatul nu se măsoară doar clinic, ci şi în felul în care pacientul îşi recapătă încrederea. Şi asta nu poate decât să ne bucure şi să ne onoreze”.

Prin Fundaţia Swiss Clinics toate intervenţiile vor fi realizate pro bono, la aceleaşi standarde medicale cu cele din zona privată. Valentin Burada a subliniat: ”Prin Fundaţia Swiss Clinics nu oferim milă, oferim şansă. Şi o facem cu aceleaşi standarde cu care lucrăm zi de zi în clinică. Pentru că binele nu se face la o calitate inferioară, ci cu mai multă atenţie, discreţie şi responsabilitate”.

Programele Fundaţiei Swiss Clinics - construite pe 3 direcţii principale: medical, educaţional şi reţea de medici voluntari

Activitatea Fundaţiei Swiss Clinics este organizată în jurul unor programe recurente, concepute pentru a asigura intervenţii coerente, sustenabile şi cu efect pe termen lung:

Programul ”Un caz. O viaţă” presupune asumarea integrală a fiecărui caz, de la evaluare şi indicaţie medicală până la intervenţie şi monitorizare post-operatorie.

”Copii fără stigmat” este dedicat copiilor şi adolescenţilor afectaţi de stigmat vizibil şi bullying, în contextul unor situaţii care le influenţează dezvoltarea emoţională şi socială.

”A doua şansă” se adresează adulţilor pentru care o traumă, o sechelă sau o malformaţie au devenit o barieră în viaţa personală şi profesională.

În paralel, fundaţia dezvoltă programul „Reţeaua de medici voluntari Swiss Clinics”, care reuneşte specialişti ce aleg să îşi pună competenţa în slujba acestui demers, contribuind la extinderea capacităţii de intervenţie şi la consolidarea unei comunităţi medicale implicate.

Totodată, fundaţia susţine dezvoltarea profesională a viitorilor medici, prin programe de burse şi formare.

Valentin Burada a spus: ”Fundaţia Swiss Clinics este modul prin care compania îşi extinde misiunea dincolo de activitatea din clinică, susţinând iniţiative care pot avea un impact real asupra oamenilor şi comunităţii. Nu cred în caritatea de moment. Cred în angajamente pe termen lung, în bine făcut corect, discret şi constant. Această fundaţie nu este despre un gest singular. Este despre o prezenţă reală, vie şi activă. Pentru că, la final, nu contează doar ce construieşti, ci pentru cine”.

Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

