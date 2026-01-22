Terranova Logistic Park a fost achiziţionat de un grup de investitori, prin intermediul Cushman & Wakefield Echinox

Cushman & Wakefield Echinox a anunţat finalizarea cu succes a procesului de vânzare a parcului logistic Terranova Logistic Park, situat pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, în zona de nord a Bucureştiului, la intersecţia cu centura oraşului, către un grup de investitori, activi pe piaţa locală prin diverse investiţii imobiliare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, Terranova Logistic Park dispune de două clădiri de birouri cu suprafeţe de 2.000 şi 1.000 metri pătraţi, respectiv două hale de depozitare de 7.000 şi 5.000 metri pătraţi, amplasate pe un teren de 25.000 metri pătraţi.

Parcul logistic a fost deţinut de un grup privat de investitori, din care fac parte şi proprietarii firmei Agora Plast, producător de mase plastice. În cadrul proiectului operează mai multe companii, rata de ocupare fiind de peste 95%, singurele spaţii disponibile au funcţionalitate de birouri, şi însumează 700 de metri pătraţi, a relatat comunicatul.

Parcul beneficiază de acces direct la Şoseaua de Centură a Bucureştiului, precum şi de facilităţi de transport public - staţie RATB la poartă şi metroul Străuleşti la doar 1 kilometru distanţă, conform comunicatului.

Cushman & Wakefield Echinox a avut un rol esenţial în structurarea şi intermedierea tranzacţiei, oferind consultanţă strategică în vederea identificării soluţiilor optime pentru ambele părţi, a informat sursa citată.

„Avantajul principal al zonei în care este amplasat acest proiect constă în poziţionarea strategică, cu acces facil către Şoseaua de Centură a Bucureştiului. Această localizare beneficiază de conexiuni foarte bune atât către principalele artere de transport rutier din jurul Capitalei, cât şi spre autostrăzi, ceea ce este esenţial pentru activităţile logistice şi de distribuţie. În plus, apropierea de mijloacele de transport public (staţie RATB la intrarea în parc, metrou Străuleşti la 1 km distanţă, staţia de tren Mogoşoaia la 300 m) şi de o zonă comercială diversificată, asigură acces facil atât pentru angajaţi, cât şi pentru parteneri sau clienţi”, a declarat Ştefan Oprea, Consultant Land & Industrial Agency Cushman & Wakefield Echinox, în comunicat.

Piaţa industrială şi logistică din Bucureşti continuă să înregistreze creşteri accelerate, a mai transmis comunicatul de presă, care a amintit că la finalul anului 2025, stocul total de spaţii industriale şi logistice din zona Bucureşti-Ilfov a depăşit 3,6 milioane de metri pătraţi, cu o rată de ocupare de peste 94%.