Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă

T.B.
Companii / 7 august, 06:58

Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă

Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi o creştere substanţială a capacităţii de procesare, relatează CNBC.

”Tesla antrenează un nou model FSD cu aproximativ de 10 ori mai mulţi parametri şi o îmbunătăţire importantă a pierderii de compresie video. Probabil va fi gata pentru lansarea publică la sfârşitul lunii viitoare, dacă testele decurg bine”, a scris Musk, conform sursei.

FSD este un sistem de conducere parţial automatizat care permite vehiculului să se deplaseze cu un minim de intervenţie umană. Totuşi, şoferii trebuie să păstreze mâinile pe volan şi să fie pregătiţi să preia controlul în orice moment. FSD reprezintă un upgrade al sistemului Autopilot, deja disponibil în Europa şi China, transmite sursa citată.

Noua versiune va folosi un model de inteligenţă artificială mult mai complex, cu un număr de parametri de aproximativ 10 ori mai mare decât cel actual, ceea ce sugerează o capacitate sporită de învăţare şi percepţie a mediului înconjurător.

Sistemul FSD este o componentă esenţială în strategia lui Musk pentru creşterea veniturilor Tesla şi avansul tehnologic al companiei, într-un peisaj competitiv dominat tot mai mult de producătorii chinezi de vehicule electrice.

Tesla a lansat în acest an şi un serviciu de robotaxi în Austin, Texas, ca parte a ambiţiilor sale autonome.

Cu toate acestea, atenţia pieţei rămâne concentrată asupra activităţii principale a companiei - vânzarea de automobile - care trece printr-o perioadă dificilă. În al doilea trimestru, Tesla a raportat o scădere de 16% a veniturilor din sectorul auto, iar vânzările din Europa au înregistrat de asemenea un declin accentuat.

Acţiunile Tesla au pierdut 23,55% din valoare de la începutul anului, declin amplificat şi de ruptura dintre Musk şi actuala administraţie de la Casa Albă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0747
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3796
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4197
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8243
Gram de aur (XAU)Gram de aur473.1906

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb