The Guardian: Liberalii recâştigă majoritatea în parlamentul canadian; Mark Carney îşi consolidează poziţia

A.G.
Internaţional / 14 aprilie, 10:31

Sursa foto: X / @MarkJCarney

Prim-ministrul canadian Mark Carney a obţinut o majoritate parlamentară pentru Partidul Liberal, potrivit The Guardian. Victoria îi permite să promoveze mai uşor agenda legislativă într-un context geopolitic tot mai fragmentat, notează publicaţia sursă.

Majoritatea a fost consolidată în urma a trei alegeri parţiale organizate luni în provinciile Ontario şi Quebec, inclusiv în două circumscripţii tradiţional favorabile liberalilor, conform The Guardian. Partidul a câştigat circumscripţia University-Rosedale, în timp ce rezultatele din celelalte două erau încă în curs de numărare la momentul relatării, conform The Guardian.

În urma acestui rezultat, liberalii au ajuns la 172 de mandate din totalul de 343 în Camera Comunelor, depăşind pragul necesar pentru o majoritate parlamentară, potrivit The Guardian. Acest statut le permite să adopte legislaţie fără a depinde de sprijinul partidelor de opoziţie, mai scrie publicaţia britanică.

Circumscripţia University-Rosedale a fost reprezentată anterior de Chrystia Freeland, care a demisionat după ce a fost numită consilier pentru dezvoltare economică în Ucraina, notează The Guardian. În Ontario, un alt scrutin vizează înlocuirea fostului parlamentar liberal Bill Blair, care a renunţat la mandat după numirea sa ca ambasador al Canadei în Regatul Unit, potrivit aceleiaşi surse. Liberalii sunt în avantaj şi în această circumscripţie, conform rezultatelor parţiale, relatează The Guardian.

Mark Carney a declarat că o majoritate parlamentară îi va permite să gestioneze mai eficient tensiunile comerciale cu Statele Unite, în contextul tarifelor promovate de administraţia condusă de Donald Trump, potrivit The Guardian. În ultimul an, guvernul liberal s-a bazat pe sprijin selectiv din partea conservatorilor pentru adoptarea unor măsuri economice şi comerciale, mai notează publicaţia.

Potrivit analistului Andrew McDougall, majoritatea parlamentară îi permite lui Carney să adopte legislaţie fără a mai negocia sprijinul opoziţiei pentru fiecare proiect, scrie The Guardian. Totodată, acest statut îi oferă control asupra momentului organizării următoarelor alegeri, în condiţiile în care guvernele minoritare sunt expuse riscului unor alegeri anticipate şi au, de regulă, o durată de viaţă mai scurtă, conform aceleiaşi surse.

Victoria consolidează poziţia lui Carney la conducerea Canadei cel puţin până în 2029, când sunt programate următoarele alegeri generale, potrivit The Guardian. Ultimul guvern federal majoritar a fost cel condus de Justin Trudeau, în perioada 2015-2019, mai arată publicaţia britanică.

Poziţia politică a lui Carney a fost întărită şi de trecerea mai multor parlamentari din opoziţie în tabăra liberală. În ultimele cinci luni, cinci aleşi au schimbat partidul în favoarea guvernului, relatează The Guardian. Doar guvernele conduse de John A. Macdonald şi Jean Chretien au înregistrat un număr mai mare de astfel de defecţiuni politice, potrivit aceleiaşi surse.

Printre cei care au trecut recent la liberali se numără şi Marilyn Gladu, politician conservator cu experienţă, care a invocat necesitatea unei conduceri capabile să gestioneze incertitudinile generate de tarifele americane, pe care le-a descris drept nejustificate, notează The Guardian.

În Quebec, circumscripţia Terrebonne este scena unei competiţii extrem de strânse între liberali şi Bloc Quebecois, potrivit The Guardian. Liberalii câştigaseră anterior acest mandat la limită, la o diferenţă de un singur vot, însă rezultatul a fost ulterior anulat de Curtea Supremă a Canadei din cauza unei erori tipografice pe un plic de vot, mai scrie publicaţia.

Potrivit profesoarei Laura Stephenson, agenda lui Carney reflectă o schimbare de priorităţi faţă de perioada lui Justin Trudeau, precizează sursa citată. Dacă fostul premier a pus accent pe reconcilierea cu populaţiile indigene, drepturile minorităţilor şi imigraţia, Carney este mai concentrat pe gestionarea turbulenţelor economice, conform The Guardian.

Datele unui sondaj realizat de Nanos indică faptul că peste jumătate dintre canadieni îl preferă pe Carney ca prim-ministru, în timp ce aproximativ 23% îl susţin pe liderul conservator Pierre Poilievre, potrivit The Guardian. Înainte ca Carney să preia conducerea Partidului Liberal, Poilievre era creditat cu un avantaj electoral de peste 20 de puncte procentuale, mai notează publicaţia.

Potrivit lui Andrew McDougall, Carney a reuşit să convingă electoratul că poate gestiona relaţia cu administraţia Trump şi că este un administrator competent al economiei şi al statului, în timp ce alternativele politice nu au generat acelaşi nivel de încredere, concluzionează The Guardian.

adb