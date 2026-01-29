Titlurile de stat Fidelis emise în ianuarie, în valoare de aproape 1,9 miliarde lei, listate la BVB

Ministerul Finanţelor (MF) a atras 1,86 miliarde lei (367,3 milioane euro) prin prima emisiune de titluri de stat FIDELIS din acest an. Titlurile de stat Fidelis emise în luna ianuarie au debutat joi, 29 ianuarie, la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti, conform unui comunicat al companiei.

Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să fie lansată în prima decadă a lunii februarie. De la debutul programului, în august 2020, şi până în prezent, Ministerul Finanţelor a derulat 32 de oferte, prin care a atras de la populaţie aproape 64 de miliarde de lei (circa 12,9 miliarde euro), potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Ministerul Finanţelor (MF) a atras, în luna ianuarie, 697,2 milioane lei şi aproximativ 230 milioane euro - echivalentul a 1,864 miliarde lei (367,3 milioane euro) - prin prima ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), se arată într-un comunicat de presă al companiei.

„Prima ediţie Fidelis din acest an confirmă interesul constant al populaţiei pentru instrumente de economisire sigure. Programul contribuie atât la consolidarea unei abordări responsabile a economisirii personale, cât şi la stimularea implicării sociale, prin tranşa dedicată donatorilor de sânge. Listarea la bursă asigură investitorilor flexibilitate deplină şi oportunitatea de a-şi valorifica investiţiile pe termen lung, în beneficiul lor şi al României”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, relatează sursa citată.

"Listarea celei de-a 32-a emisiuni de titluri de stat Fidelis confirmă soliditatea parteneriatului dintre statul român şi instituţiile pieţei de capital, un parteneriat care oferă populaţiei un cadru stabil, transparent şi eficient pentru economisire şi investiţii. Ritmul constant în care Ministerul Finanţelor lansează emisiuni dedicate investitorilor de retail, în cadrul unui program cu ediţii lunare şi condiţii atractive, contribuie atât la dezvoltarea pieţei financiare din România, cât şi la creşterea nivelului de educaţie financiară. Succesul programului Fidelis arată un interes tot mai mare al românilor pentru diversificarea portofoliilor şi pentru adoptarea unor decizii financiare informate, orientate către termen mediu şi lung, susţinând astfel sănătatea financiară a populaţiei şi încrederea în perspectivele economice ale României”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB, conform unui comunicat al companiei.

"Interesul ridicat manifestat şi în această ediţie pentru titlurile de stat Fidelis, în special pentru emisiunea în euro cu scadenţă la 10 ani, care a atras peste 40% din valoarea totală subscrisă - aproape 152 de milioane de euro, prin peste 5.600 de ordine - reflectă încrederea investitorilor în perspectivele pe termen lung ale României. Un avantaj esenţial al programului Fidelis pentru investitorii de retail este lichiditatea, oferită prin posibilitatea de a tranzacţiona titlurile de stat pe bursă într-un cadru transparent şi eficient. Impactul programului este vizibil şi în extinderea bazei de investitori: la finalul lunii septembrie 2025, peste 65.000 de persoane deţineau exclusiv titluri de stat, reprezentând aproape un sfert din totalul investitorilor activi la Bursa de Valori Bucureşti. Această evoluţie confirmă rolul programului Fidelis ca poartă de acces către piaţa de capital şi ca motor important al creşterii numărului de investitori”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al BVB, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

"Prima ofertă din acest an a atras echivalentul a 1,86 miliarde de lei, investitorii orientându-se în proporţie de 62% către emisiunile denominate în euro. Totodată, randamentele atractive în lei au susţinut un interes constant pentru scadenţele medii şi lungi. Cele peste 18.000 de ordine de subscriere plasate în cadrul ofertei confirmă dinamismul şi încrederea investitorilor români. Tranşa dedicată donatorilor de sânge demonstrează că economisirea poate merge mână în mână cu responsabilitatea socială şi solidaritatea. UniCredit Bank, în calitate de intermediar al programului Fidelis, se bucură să contribuie la acest succes, oferind investitorilor acces direct la instrumente sigure şi transparente. Această ofertă marchează un debut puternic pentru piaţă şi transmite un semnal pozitiv, confirmând că, în România, capitalul se îndreaptă acolo unde există încredere”, a declarat Emilian Dobran, Head of Brokerage, Brokerage Department, Markets and Treasury Division, UniCredit Bank, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a desfăşurat în perioada 16-23 ianuarie şi a fost intermediată de un sindicat format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, TradeVille şi UniCredit Bank (sindicat de intermediere), alături de Banca Transilvania şi Libra Internet Bank (grup de distribuţie). În cadrul ofertei, românii au depus aproape 18.500 de ordine de subscriere pentru titluri de stat în lei şi în euro, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate în tabelul următor:

Veniturile obţinute din dobânzi şi din câştiguri de capital sunt neimpozabile. În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoane fizice, rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, până la data închiderii ofertei, inclusiv.