Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacţionare pe Bursă: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediţie din 2026

Ministerul Finanţelor listează astăzi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori Bucureşti, prima ediţie din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Subscrierile realizate între 16 şi 23 ianuarie, în valoare totală de peste 1,87 miliarde lei, devin de acum disponibile pentru tranzacţionare.

Ediţia din ianuarie a atras subscrieri totale de peste 1,87 miliarde lei, un rezultat care confirmă încrederea investitorilor individuali în acest program.

"Prima ediţie FIDELIS din acest an reconfirmă interesul constant al cetăţenilor pentru instrumente de economisire sigure. Ne bucură faptul că programul susţine atât dezvoltarea responsabilă a economiilor personale, cât şi implicarea socială, prin tranşa dedicată donatorilor de sânge. Listarea de astăzi la Bursă oferă flexibilitate deplină celor care au ales să investească în viitorul lor şi al României”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Pe parcursul celor şapte zile ale ofertei, au fost plasate 18.440 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investiţiilor de 697,2 milioane lei şi 229,96 milioane euro (echivalentul a 1,17 miliarde lei).

Rezultatele acestei ediţii

Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge a înregistrat din nou o participare notabilă. Cu o dobândă de 7,45% pe an, această emisiune a atras 103,8 milioane lei printr-un număr de 2,501 ordine de subscriere. Aceşti investitori au beneficiat şi de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

De asemenea, o cerere semnificativă s-a înregistrat pe scadenţa de 2 ani în lei (dobândă 6,45%), cu subscrieri de 309 milioane lei, precum şi pe scadenţa de 6 ani în lei (dobândă 7,50%), care a atras 188 milioane lei. Emisiunile în euro au atras, de asemenea, un interes solid, în special pe scadenţa de 10 ani (dobândă 6,20%), unde s-au subscris 151,6 milioane euro. Scadenţele de 3 şi 5 ani au atras 40,6 milioane euro, respectiv 37,70 milioane euro.

De la lansarea Programului FIDELIS, investiţiile totale atrase au ajuns la peste 63,97 miliarde lei, prin intermediul a 524.099 subscrieri. Contribuţia donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depăşit 4 miliarde lei.