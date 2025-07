TradeVille: Rezultate record pentru Goldman Sachs

The Goldman Sachs Group Inc. a raportat rezultatele financiare solide aferente trimestrului al doilea din 2025, depăşind estimările analiştilor. Compania a înregistrat cel mai bun trimestru din istorie în privinţa tranzacţiilor cu acţiuni şi îşi menţine poziţia de lider în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor. Goldman Sachs continuă să se concentreze pe gestionarea riscurilor şi alocarea eficientă a capitalului pentru a impulsiona o creştere durabilă, în ciuda unui mediu macro şi geopolitic incert, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiţii şi companii de servicii financiare din lume, a fost fondată în anul 1869, de către Marcus Goldman, un imigrant german, în New York, ca o mică afacere de intermediere a notelor de credit pentru comercianţi. După ce fiul său, Henry Goldman, şi ginerele său, Samuel Sachs, s-au alăturat afacerii, compania a fost redenumită Goldman Sachs & Co., iar în 1896 s-a listat pe Bursa de Valori din New York. Compania are sediul central în New York şi birouri în toate colţurile lumii, în ultimii ani extinzându-şi semnificativ operaţiunile şi în Europa, având peste 45.000 de angajaţi. Funcţionează prin segmentele Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management şi Platform Solutions. Segmentul Global Banking & Markets oferă servicii de consultanţă financiară, consultanţă strategică legată de fuziuni şi achiziţii, cesiuni, restructurări şi divizări, subscriere de acţiuni şi obligaţiuni în cadrul ofertelor publice şi plasamentelor private. Segmentul Asset & Wealth Management administrează active în diverse clase, inclusiv acţiuni, instrumente cu venit fix, fonduri de hedging, fonduri de credit, private equity, imobiliare, valute, mărfuri şi strategii de alocare a activelor; şi oferă soluţii personalizate de consultanţă în investiţii. Segmentul Platform Solutions oferă carduri de credit şi servicii de tranzacţionare bancară.

CEO-ul companiei este David Solomon, acesta succedându-l în funcţie pe Lloyd Blankfein, din octombrie 2018.

În ceea ce priveşte structura acţionariatului Goldman Sachs Group, aproximativ 74% din acţiunile companiei sunt deţinute de investitori instituţionali. Dintre investitorii instituţionali, deţineri mai importante au Vanguard Group (9,51%), Kingstone Capital Partners Texas (9,47%) şi BlackRock (7,78%).

• Sectorul financiar american - performanţă superioară indicelui S&P 500

Sectorul financiar-bancar are un rol esenţial în economia unei ţări, creditarea fiind motorul creşterii economice. În 2025, se estimează că venitul net din dobânzi pe piaţa bancară la nivel mondial va atinge 8.900 de miliarde de dolari, iar conform Statista, veniturile nete din dobânzi vor înregistra o rată anuală de creştere (CAGR) de 4,91% până în anul 2029.

În ceea ce priveşte sectorul financiar american, acesta a înregistrat în 2024 o creştere de 30%, depăşind performanţa indicelui S&P 500 (+23%), fiind al treilea cel mai performant domeniu după cel de comunicaţii şi tehnologie. În prima jumătate din acest an, creşterea înregistrată de sectorul financiar este de 9%, peste aprecierea S&P 500, de 5,50%. La 31 martie 2025, cele mai mari 50 de bănci din SUA aveau active cumulate în valoare de 24,546 trilioane de dolari, conform datelor S&P Global Market Intelligence.

Evoluţia companiilor din sector a fost influenţată, în 2024, pe de o parte de rezultatele financiare solide raportate, dar şi de deciziile de politică monetară a Rezervei Federale (Fed), şi de alegerile prezidenţiale, sectorul financiar fiind unul dintre domeniile favorizate de câştigarea alegerilor de către Donald Trump. Menţinerea nivelului dobânzilor de către Fed în prima jumătate a anului 2025, rezultatele solide raportate, dar şi tensiunile generate de impunerea tarifelor comerciale de către administraţia Trump, şi factorii geopolitici au influenţat evoluţia companiilor din sectorul financiar în prima parte a acestui an. Testele de stres, realizate la finalul lunii iunie 2025 de către Rezerva Federală, au adus rezultate mai bune comparativ cu cele din 2024. Fed a introdus testele de stres Dodd-Frank pentru a evalua dacă cele mai mari bănci americane pot face faţă unei crize economice severe, cu scopul de a preveni repetarea crizei financiare din 2008. Băncile americane au trecut cu succes testele, fiind bine poziţionate pentru a continua plăţile către acţionari, inclusiv dividende şi răscumpărări de acţiuni.

Prima jumătate a anului 2025 a adus o divergenţă în politicile monetare ale marilor bănci centrale: Banca Centrală Europeană (BCE) a continuat să reducă dobânda de politică monetară, bifând opt tăieri ale ratei dobânzii în ultimul an, în timp ce Rezerva Federală menţine nivelul dobânzilor, după reducerea acestora cu 100 de puncte de bază în trei şedinţe de poltică monetară în perioada septembrie - decembrie 2024, până la o marjă de 4,25% - 4,50%. Abordarea de tip ”aşteptăm şi vedem” a Fed a nemulţumit administraţia Trump, care a solicitat o reducere ”imediată” a dobânzilor cu până la 200 de puncte de bază, ameninţând chiar cu schimbarea preşedintelui Fed până în toamnă, deşi mandatul acestuia expiră în 2026.

Rezerva Federală a menţinut dobânzile neschimbate şi în şedinţa de politică monetară din luna iunie, aşa cum era aşteptat de majoritatea analiştilor, pledând în principal pentru o abordare graduală şi mai prudentă a reducerilor ratelor dobânzii în acest an, şi menţionând faptul că datele din vară vor fi esenţiale în dezbaterea privind dobânzile.

După publicarea datelor privind inflaţia din iunie, care a crescut pentru a patra lună consecutiv, la 2,7% faţă de 2,4% în mai, şansele pentru menţinerea dobânzii de referinţă în şedinţa din iulie sunt de aproximativ 97%. Conform FedWatch CME, cea mai mare probabilitate (52,4%) de reducere cu 0,25 de puncte procentuale a dobânzii este estimată pentru şedinţa din luna septembrie 2025. O reducere a nivelului dobânzii de referinţă poate încuraja consumul şi stimula creditarea, influenţând pozitiv profitabilitatea companiilor din sector.

• Goldman Sachs - venituri bazate pe divizia Global Banking & Markets

Goldman Sachs a raportat pentru trimestrul al doilea din 2025 rezultate financiare peste aşteptările analiştilor, datorită veniturilor semnificativ mai mari în segmentul Global Banking & Markets, parţial compensate de venituri nete uşor mai mici în segmentul Asset & Wealth Management. Gigantul de pe Wall Street a obţinut venituri nete de 14,58 miliarde de dolari, în creştere anuală cu 15%, şi peste nivelul aşteptat, de 13,5 miliarde de dolari. Profitul net se ridică la 3,72 miliarde de dolari, câştigul pe acţiune (EPS) raportat fiind de 10,91 dolari vs 9,65 dolari estimat.

Veniturile nete în segmentul Global Banking & Markets au fost de 10,12 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2025, cu 24% mai mari decât în anul anterior. Şi veniturile nete în segmentul Platform Solutions au depăşit cu 2% veniturile obţinute în al doilea trimestru din 2024, însumând 685 de milioane de dolari. În schimb, pe segmentul Asset & Wealth Management, veniturile nete au înregistrat o scădere 3%, până la 3,78 miliarde de dolari. Cheltuielile operaţionale au fost de 9,24 miliarde de dolari, cu 8% mai mari decât în trimestrul al doilea din 2024, reflectând în principal cheltuieli mai mari cu compensaţiile şi beneficiile, ca urmare a unei performanţe operaţionale îmbunătăţite şi a cheltuielilor mai mari bazate pe tranzacţii.

Tranzacţionarea de acţiuni a fost un punct forte şi în acest trimestru, cu venituri de 4,30 miliarde de dolari, depăşind semnificativ estimarea Wall Street, de 3,7 miliarde de dolari, performanţa record fiind determinată de venituri nete semnificativ mai mari din intermediere şi finanţare, notează TradeVille.

”Rezultatele solide din acest trimestru au reflectat niveluri sănătoase de activitate a clienţilor în toate liniile de afaceri, poziţiile noastre diferenţiate pe piaţă şi talentul şi dedicarea echipei noastre”, a declarat CEO-ul companiei, David Solomon.

• Perspective

David Solomon s-a declarat foarte mulţumit de rezultele solide obţinute de companie în al doilea trimestru, Goldman Sachs reuşind să atingă şi chiar să depăşească ţintele agreate în cadrul strategiei stabilite în ultimii cinci ani. Acesta a spus: "În prezent, economia şi pieţele răspund în general pozitiv la mediul de politici în schimbare. Dar, având în vedere că evoluţiile rareori urmează o linie dreaptă, rămânem foarte concentraţi pe gestionarea riscurilor. Având în vedere deciziile strategice şi investiţiile pe care le-am făcut, continuăm să credem că banca este bine poziţionată pentru a livra performanţă acţionarilor noştri”.

La data de 14 iulie 2025, Consiliul de Administraţie al Goldman Sachs a crescut dividendul trimestrial la 4 dolari pe acţiune, de la 3 dolari, dividendul urmând să fie plătit pe 29 septembrie 2025.

Pentru anul 2025, analiştii estimează în medie venituri totale de 55,27 miliarde de dolari vs. 53 de miliarde de dolari în 2024, şi un EPS de 44,63 dolari, faţă de 41,07 miliarde de dolari, EPS raportat în 2024.

• Acţiunea Goldman Sachs, la maxim istoric

Acţiunile Goldman Sachs (GS) înregistrează o apreciere de 23% de la începutul acestui an (YTD), performanţa anuală (YOY) fiind de 41%, randamente mult peste cele ale indicelui american S&P 500 în perioadele menţionate, respectiv +6,73% (YTD) şi +12,09% (YOY). Pentru comparaţie, celelalte companii din sectorul financiar american au înregistrat creşteri YTD de 19% (JPMorgan), 3,94% (Bank of America), 13,85% (Wells Fargo & Co.), 28,7% (Citigroup). Dacă privim din punct de vedere al evoluţiei înregistrate în ultimii cinci ani, cel mai bun randament l-au oferit acţiunile Goldman Sachs, +235%.

După o evoluţie laterală pe parcursul anului 2023, în luna aprilie 2024 preţul a reuşit să depăşească maximul istoric din noiembrie 2021, de 426 de dolari, cotaţia GS intrând pe un trend ascendent pe tot parcursul anului 2024, până la înregistrarea unui nou maxim istoric în februarie 2025, de 672 de dolari. Evoluţia pozitivă a fost susţinută atât de rezultatele financiare solide raportate, cât şi de deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale şi de alegerile prezidenţiale, sectorul financiar fiind unul dintre domeniile favorizate de câştigarea alegerilor de către Donald Trump. În perioada februarie - aprilie 2025, preţul GS a înregistrat o scădere semnificativă, de 30%, în contextul corecţiilor din pieţe pe fondul tensiunilor generate de tarifele comericiale, dar a recuperat întreaga scădere şi a atins în iulie 2025 un nou maxim istoric, de 726 de dolari. În urma raportării rezultatelor financiare aferente trimestrului al doilea din 2025, cotaţia GS a avut o evoluţie modestă, +0,90%, tranzacţionându-se în prezent la peste 705 dolari (cotaţie de închidere în 17 iulie).

Zona maximului istoric reprezintă un nivel important de rezistenţă în perioada următoare, în timp ce suportul se regăseşte în jurul valorii de 672 de dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Goldman Sachs

Oportunităţi

Lider în fuziuni şi achiziţii (M&A): Compania îşi menţine poziţia de lider în calitate de consultant pe partea de fuziuni şi achiziţii, volumul tranzacţiilor M&A anunţate până în prezent fiind cu 30% mai mare faţă de anul trecut.

Investiţii strategice: Goldman este prima bancă importantă care foloseşte Devin, primul inginer software AI din lume, această formă mai avansată de AI având potenţialul de a creşte productivitatea angajaţilor de până la 3-4 ori faţă de instrumentele AI anterioare.

Acţiuni subevaluate: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, valoarea intrinsecă a acţiunilor Goldman Sachs în scenariul de bază este de 969,6 dolari, acţiunile tranzacţionându-se în prezent cu un discount de 33%.

Dividend: Compania a acordat dividende timp de 25 de ani neîntrerupt (media sectorului în acest caz fiind de 13 ani), înregistrând o creştere de peste 140% a valorii dividendului în ultimii cinci ani.

Outlook stabil: Agenţia de rating Fitch a confirmat în luna mai ratingul A+ cu perspectivă stabilă al companiei, pentru al patrulea an consecutiv.

Riscuri

Analişti: Confom site-ului wsj.com, din cei 26 analişti care acoperă Goldman Sachs, 13 recomandă Hold (”păstrează”) şi 10 Buy (”cumpără”), preţul ţintă mediu oferit fiind de 676,20 dolari, ceea ce înseamnă un downside potenţial de 4,60%.

Evaluare: Acţiunile GS se tranzacţionează la un PER de 16, peste mediana sectorului, de 11, şi peste PER înregistrat de alte bănci, precum JPMorgan (15), Citigroup (13) sau Bank of America (14).

Provocări legislative: Sectorul finaciar se confruntă cu provocări pe partea de reglementări, un consorţiu format din mai multe bănci, printre care şi Goldman Sachs, intentând proces împotriva Rezervei Federale pentru transparenţă în ceea ce priveşte testele de stres.