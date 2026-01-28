Traian Băsescu trebuie să recupereze peste 754.000 de lei şi decizia nu este definitivă

Fostul preşedinte Traian Băsescu trebuie să recupereze peste 754.000 de lei, reprezentând indemnizaţia cuvenită pentru perioada 2022-2025, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a dat câştig de cauză în procesul cu Administraţia Prezidenţială. Decizia nu este definitivă, conform News.ro.

Instanţa a admis cererea, a anulat Ordinul nr. 55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022 şi a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizaţia lunară netă pentru perioada 23.03.2022 - 31.07.2025, aferentă calităţii de şef al statului. De asemenea, pârâta trebuie să achite cheltuielile de judecată în valoare de 17.648 lei. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, potrivit News.ro.