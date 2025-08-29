Travelminit.ro: Vacantele pe litoral devin mai accesibile pe final de august

Platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro anunţă că, odată cu trecerea de vârful sezonului estival, vacantele pe litoralul romanesc devin mai accesibile, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Spre finalul lunii august, turiştii pot beneficia de tarife reduse şi de oferte speciale, care includ frecvent demipensiune, acces gratuit la plaja privata sau pachete cu nopţi bonus.

„Datele noastre arata că, după jumătatea lunii august, preturile scad cu până la 10-20% fata de perioada de vârf. În plus, numeroase unităţi de cazare atrag turiştii prin beneficii extra - de la mese incluse şi acces la facilitaţi de agrement, până la promoţii last-minute. Este o perioada ideala pentru cei care doresc să se bucure de mare la un preţ mai convenabil”, transmit reprezentanţii Travelminit.ro.

Potrivit sursei, în aceasta perioada, turiştii pot găsi pachete atractive pe litoral. În Mamaia, tarifele pentru o camera dubla la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 280 de lei pe noapte, însă exista şi opţiuni la 189 de lei pentru o persoana fară servicii de masa sau de la 230 de lei cu mic dejun inclus. Pentru cei care doresc un nivel superior de confort, cel mai accesibil tarif la un hotel de 4 stele din Mamaia este de 392 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Şi Eforie Nord oferă variante avantajoase, unde o camera dubla porneşte de la 250 de lei pe noapte cu demipensiune. Tot aici, un sejur la un hotel de 3 stele costa de la 190 de lei pe noapte fară servicii de masa sau de la 317 lei cu mic dejun inclus, în timp ce un resort foarte popular de 4 stele are tarife de 562 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. În staţiunile Eforie Sud şi Venus, turiştii pot găsi cele mai ieftine tarife la hoteluri de 2 stele, de maximum 190 de lei pe persoana pe noapte. În Costineşti, preturile pornesc de la 220 de lei pe noapte la pensiuni şi vile, ceea ce face staţiunea ideala pentru tineri şi grupuri, iar în Neptun-Olimp tarifele încep de la 300 de lei pe noapte la hoteluri de 4 stele, care includ acces la plaja privata şi facilitaţi de wellness.

Desi sezonul estival se apropie de final, litoralul rămâne una dintre cele mai populare alegeri pentru romani. În topul rezervărilor pe Travelminit.ro se afla staţiunile Mamaia, Eforie Nord, Costineşti şi Neptun-Olimp, unde, pe lângă tarifele mai accesibile, hotelierii propun şi pachete speciale dedicate familiilor şi grupurilor de prieteni.

Pentru cei care nu şi-au planificat finalul lunii august reprezintă o dubla oportunitate: preturi mai mici şi un litoral mai puţin aglomerat. Astfel, turiştii se pot bucura de o experienţă mai relaxata şi de un raport calitate-preţ excelent. În plus, Travelminit.ro a adoptat şi programul „Litoralul pentru toţi”, prin care sunt oferite tarife speciale la unităţile de cazare de pe litoral în extrasezon, încurajând astfel turiştii să profite de vacante avantajoase chiar şi după finalul verii.