Trump: „Gestionăm petrolul din Venezuela”

Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate şi îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post.
„Să spunem lucrurilor pe nume - ei nu mai au petrol. Noi luăm petrolul”, a declarat Trump pentru publicaţia citată.
Petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston, a mai spus el, citat de New York Post.
Armata americană a confiscat şapte petroliere legate de Venezuela de la începutul campaniei lansate de Trump, în urmă cu o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale ţării, a relatat sursa citată.
Donald Trump a declarat marţi că administraţia sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela şi că o parte din această cantitate este vândută pe piaţa liberă, conform sursei citate.
„Gestionăm petrolul din Venezuela. Venezuela va primi o parte, iar noi vom primi o parte. Apoi intră marile companii petroliere, care vor prelua atât de mult petrol încât Venezuela va câştiga mai mulţi bani decât a câştigat vreodată”, a declarat Trump, potrivit New York Post.
Trump a declarat pentru New York Post că este mulţumit de preşedinta interimară Delcy Rodríguez, subliniind că au o „relaţie excelentă”.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:07)
Astai hot la drumul mare
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:36)
Gangster.