Trump: „Gestionăm petrolul din Venezuela”

S.E.
Internaţional / 24 ianuarie, 17:32

Donald Trump/Sursa foto: X

Donald Trump/Sursa foto: X

Statele Unite au preluat petrolul aflat pe petrolierele venezuelene confiscate şi îl vor procesa în rafinării din SUA, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat New York Post.

„Să spunem lucrurilor pe nume - ei nu mai au petrol. Noi luăm petrolul”, a declarat Trump pentru publicaţia citată.

Petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston, a mai spus el, citat de New York Post.

Armata americană a confiscat şapte petroliere legate de Venezuela de la începutul campaniei lansate de Trump, în urmă cu o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale ţării, a relatat sursa citată.

Donald Trump a declarat marţi că administraţia sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela şi că o parte din această cantitate este vândută pe piaţa liberă, conform sursei citate.

„Gestionăm petrolul din Venezuela. Venezuela va primi o parte, iar noi vom primi o parte. Apoi intră marile companii petroliere, care vor prelua atât de mult petrol încât Venezuela va câştiga mai mulţi bani decât a câştigat vreodată”, a declarat Trump, potrivit New York Post.

Trump a declarat pentru New York Post că este mulţumit de preşedinta interimară Delcy Rodríguez, subliniind că au o „relaţie excelentă”.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:07)

    Astai hot la drumul mare

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:36)

    Gangster.

