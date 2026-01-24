Trump: „Grozavii şi foarte curajoşii soldaţi ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii”

Preşedintele american Donald Trump provocase indignare prin declaraţiile făcute despre rolul jucat de aliaţi în campania din Afganistan, iar unul dintre cei care au criticat afirmaţiile a fost prim-ministrul britanic Keir Starmer, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, joi, într-o intervenţie la Fox News, preşedintele american Donald Trump a spus că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de NATO şi a acuzat aliaţii că au rămas „puţin mai departe de linia frontului” în Afganistan.

Sâmbătă, liderul Statelor Unite a spus că soldaţii britanici se numără „printre cei mai mari războinici”, a relatat Hotnews.

„Grozavii şi foarte curajoşii soldaţi ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii. În Afganistan, 457 au murit, mulţi au fost răniţi grav şi s-au numărat printre cei mai mari războinici. Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă vreodată”, a declarat Trump, potrivit sursei amintite.

După declaraţiile de joi despre campania din Afganistan, singurul moment în care a fost activată clauza de apărare colectivă din Tratatul fondator al NATO, actualul preşedinte al SUA a fost criticat atât de lideri europeni, cât şi de veterani de pe continent, a mai informat Hotnews.