Trump: „Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva!”

Preşedintele Trump şi-a încheiat discursul, dar a rămas pe podium pentru a răspunde la întrebări.
„Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva!”, a exclamat el la încheierea discursului, folosind o expresie favorită a sa. „Şi ne vom mai vedea prin preajmă”, a mai transmis Donald Trump.
Mai devreme, Trump a vorbit despre rezultatele economice ale administraţiei sale, afirmând că mii de fabrici se întorc în SUA „din toată lumea” ca urmare a politicilor sale. El a continuat apoi prin a vorbi despre alte probleme interne ale SUA - oprirea imigraţiei ilegale, expulzările de imigranţi, combaterea infracţionalităţii - alternând laudele la adresa administraţiei sale cu critici faţă de democraţii din opoziţie.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. Ole, Ole, Ole
(mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 17:45)
Ole, Ole, Ole... Davosu asta ce mai e? PCR !
Cata lume l-a aplaudat frenetic pe Twrmp, mai rau ca pe timpu lu Ceasca la Congres... desi declaratiile lui, corecte pe fond, sunt profund imperialiste si nu tin cont de aspiratia popoarelor mici la liberatate.
Asa se intampla cand te ascunzi dupa vorbe si vine unu care ti le tranteste in fata, fara perdea..
Desi intelegi ca ai de-a face cu un Jupan.. nu poti sa nu ramai mut de admiratie.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 18:33)
Pt.ei ,protectionismul,expansionismu l si intoarcerea fortata a marilor companii,cu investitii anuntate de sute de miliarde,este un lucru f.bun!Rezultatele se vor vedea in curand,mult mai bine !Americanii,ii vor multumi,la un moment dat,indiferent de cum vedem noi ,restul, asta.Pana la urma ,nu poti sa fii doar "donatorul"si "fraierul de serviciu" vorba lui!