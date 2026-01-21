Trump: „Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva!”

Preşedintele Trump şi-a încheiat discursul, dar a rămas pe podium pentru a răspunde la întrebări.

„Statele Unite s-au întors, mai mari, mai puternice, mai bune decât oricând altcândva!”, a exclamat el la încheierea discursului, folosind o expresie favorită a sa. „Şi ne vom mai vedea prin preajmă”, a mai transmis Donald Trump.

Mai devreme, Trump a vorbit despre rezultatele economice ale administraţiei sale, afirmând că mii de fabrici se întorc în SUA „din toată lumea” ca urmare a politicilor sale. El a continuat apoi prin a vorbi despre alte probleme interne ale SUA - oprirea imigraţiei ilegale, expulzările de imigranţi, combaterea infracţionalităţii - alternând laudele la adresa administraţiei sale cu critici faţă de democraţii din opoziţie.