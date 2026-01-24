Trump a dezvăluit că a utilizat o „armă secretă” în raidul din Venezuela

Preşedintele Donald Trump a declarat pentru tabloidul The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.

Conform sursei citate, Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, pentru a-i aresta pe Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta. Mi-ar plăcea”, a declarat preşedintele, potrivit sursei citate, înainte de a confirma utilizarea acestei arme în operaţiunea secretă.

„Nu au reuşit să lanseze rachetele. Aveau rachete ruseşti şi chinezeşti, dar nu au reuşit să lanseze niciuna. Noi am venit, ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat. Erau pregătiţi să ne întâmpine”, a mai povestit şeful Casei Albe, citat de The New York Post.

Trump a comentat despre armă când a fost întrebat despre informaţii apărute în această săptămână conform cărora administraţia Biden a achiziţionat o armă cu energie pulsată (energie direcţionată, emisă în impulsuri) suspectată a fi de tipul celei care a cauzat „sindromul Havana”, a relatat sursa menţionată.

Nu se ştiu multe despre armă, dar informaţiile respective au urmat relatărilor de la faţa locului din Venezuela, care descriau cum oamenii înarmaţi ai lui Maduro au fost puşi în genunchi, „sângerând pe nas” şi vomitând cu sânge, conform The New York Post.

„Discombobulator” vine din englezescul ”to discombobulate” care are sensul de „a zăpăci, a bulversa, a dezorienta complet”, a explicat sursa amintită.