Trump avertizează Iranul să finalizeze acordul nuclear sau atacul următor va fi „mult mai grav”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat miercuri Iranul să se aşeze la masa negocierilor şi să încheie un acord privind armele nucleare, altfel următorul atac al SUA va fi mult mai grav, conform News.ro.

"Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor şi va negocia un acord corect şi echitabil - fără arme nucleare - care să fie benefic pentru toate părţile. Timpul se scurge, este cu adevărat esenţial!”, a declarat Trump, potrivit News.ro

Preşedintele republican al SUA, care în timpul primului său mandat s-a retras din acordul nuclear din 2015 între puterile mondiale şi Teheran, a reamintit că ultima sa avertizare către Iran a fost urmată de un atac militar în iunie anul trecut, a relatat News.ro.

"Următorul atac va fi mult mai grav! Nu lăsaţi să se întâmple din nou”, a avertizat Trump. De asemenea, el a reiterat că o „armadă” americană se îndreaptă spre Republica Islamică, conform News.ro.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu a fost în contact cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în ultimele zile şi că nu a solicitat negocieri, contrazicând astfel sugestiile anterioare ale lui Trump, potrivit News.ro.

Trump a afirmat că o forţă navală americană condusă de portavionul USS Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran. Doi oficiali americani au declarat că Lincoln şi navele de sprijin au ajuns deja în Orientul Mijlociu. Forţele navale au început să se deplaseze din regiunea Asia-Pacific săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Iran, după reprimarea sângeroasă a protestelor din ultimele săptămâni de către autorităţile clericale iraniene, relatează News.ro.

Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni dacă Iranul va continua să ucidă protestatari, deşi demonstraţiile naţionale împotriva privaţiunilor economice şi represiunii politice s-au potolit între timp. De asemenea, el a avertizat că Statele Unite vor acţiona dacă Teheranul îşi va relua programul nuclear după atacurile aeriene din iunie, efectuate de forţele israeliene şi americane asupra instalaţiilor nucleare cheie, subliniază News.ro.

Un oficial iranian de rang înalt a avertizat săptămâna trecută că Teheranul va considera orice atac împotriva sa drept un «război total». Declaraţia a fost făcută după sosirea în regiune a unui grup de atac condus de un portavion american şi a altor mijloace militare. Oficialul a afirmat că, deşi speră ca această concentrare de forţe să nu ducă la o confruntare directă, armata iraniană este pregătită pentru cel mai grav scenariu, iar ţara se află în stare de alertă maximă. El a subliniat că orice formă de atac - fie limitat, chirurgical sau de alt tip - va fi tratată ca un act de război şi va primi un răspuns extrem de dur, conform News.ro.