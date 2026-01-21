Trump: "Consiliul Păcii ar putea înlocui ONU, care a devenit ineficientă”

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, informează news.ro.

Prima întrebare adresată de jurnalişti la conferinţa de presă, după ce Donald Trump a avut un discurs cu multe divagaţii timp de mai bine de o oră, s-a referit la Consiliul Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze şi dacă ar dori ca acesta să înlocuiască Organizaţia Naţiunilor Unite.

„S-ar putea”, a răspuns Trump, adăugând că ONU „nu este foarte utilă”.

El a spus că acest organism internaţional, creat după al Doilea Război Mondial, are potenţial, dar mărturiseşte că personal nu s-a gândit niciodată să apeleze la el pentru a soluţiona vreun conflict armat.

„ONU nu a fost foarte utilă. Sunt un mare admirator al potenţialului ONU, dar aceasta nu şi-a atins niciodată potenţialul”, a declarat Trump. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu m-am adresat niciodată lor, nici măcar nu m-am gândit să o fac”, a spus preşedintele american.

Consiliul pentru Pace a fost înfiinţat ca parte a acordului lui Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas în Gaza. El a trimis invitaţii liderilor mondiali în această săptămână pentru a face parte din consiliu, inclusiv preşedintelui rus Vladimir Putin şi celui din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, doi lideri consideraţi autoritari. De asemenea, o invitaţie a fost adresată şi Chinei, precum şi României, între alte ţări. Un loc permanent în acest consiliu ar trebui, în viziunea lui Trump, să fie plătit cu un miliard de dolari.

Reacţiile au fost oarecum mixte. Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu va accepta, invocând întrebări cu privire la sfera de competenţă a Consiliului.

Marţi dimineaţă, Tom Fletcher, înalt oficial umanitar al ONU, a declarat că acest Consiliu pentru Pace al lui Trump nu va înlocui organizaţia sa. „Eu şi colegii mei suntem convinşi că Organizaţia Naţiunilor Unite nu va dispărea”, a declarat el pentru Becky Anderson de la CNN.

Lista completă cu liderii care au fost invitaţi să participe nu a fost publicată oficial, însă Bloomberg a schiţat-o pe baza informaţiilor furnizate de persoane familiarizate cu acest subiect şi pe baza postărilor din mediile sociale ale oficialilor. Nu toate ţările au confirmat primirea invitaţiei, iar lista nu este exhaustivă. Iată cum ar arăta în prezent:

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Brazil, Canada, China, Cipru, Egipt, Comisia Europeană, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Iordania, Kazahstan, Maroc, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Polonia, Portugalia, Qatar, România, Rusia, Arabia Saudită, Singapore, Slovenia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam.