Trump spune că poate rezolva rapid criza financiară a ONU

Preşedintele american Donald Trump susţine că poate rezolva rapid problemele financiare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pragul unui posibil colaps bugetar şi afirmă că are capacitatea de a convinge statele membre să îşi achite contribuţiile restante, potrivit Politico. Trump a evitat să precizeze dacă Statele Unite vor plăti miliardele de dolari datorate organizaţiei internaţionale, adaugă sursa citată.

Declaraţiile au fost făcute duminică, în Florida, după ce The New York Times a relatat că oficiali de rang înalt ai ONU au avertizat că lipsa fondurilor ar putea forţa organizaţia să îşi reducă drastic activitatea sau chiar să închidă sediul din New York, aminteşte sursa citată.

Politico relatează că Trump a spus că nu ştia că SUA se află în întârziere cu plăţile către ONU, dar a insistat că situaţia ar putea fi rezolvată „foarte uşor”, dacă i s-ar cere ajutorul.

Preşedintele american a declarat că „Dacă ar veni la Trump şi i-ar spune, i-aş convinge pe toţi să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească”, referindu-se la sine la persoana a treia, conform Politico, şi a adăugat: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări şi ar trimite cecurile în câteva minute”.

Trump a respins ideea că ONU ar putea părăsi Statele Unite din cauza problemelor financiare: „ONU nu va părăsi New Yorkul şi nu va părăsi Statele Unite, pentru că are un potenţial enorm”, se arată în sursa citată anterior.

Poziţia sa vine în contextul în care Trump promovează doctrina „America First” şi a retras SUA din numeroase acorduri şi instituţii multilaterale, atât în primul, cât şi în al doilea mandat, relatează Politico. Cel mai recent, în luna ianuarie, preşedintele a semnat un decret prin care Statele Unite se retrag din 66 de organizaţii, agenţii şi comisii internaţionale, inclusiv din agenţia ONU pentru populaţie şi din tratatul ONU privind clima, adaugă sursa citată.

Administraţia Trump a redus semnificativ anul trecut ajutorul extern, a desfiinţat USAID şi a prezentat constant organizaţiile internaţionale drept structuri de care alte state profită în detrimentul SUA, afirmă Politico.

Sursa citată arată că Trump a declarat că ONU rămâne o instituţie necesară pe termen lung, chiar dacă, în prezent, nu şi-ar fi respectat promisiunile.

Trump a mai adăugat: „Când nu voi mai fi aici pentru a soluţiona războaiele, ONU o poate face. Are un potenţial enorm. Enorm”, conform Politico.