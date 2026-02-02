Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump spune că poate rezolva rapid criza financiară a ONU

U.B.
Internaţional / 2 februarie, 07:18

Trump spune că poate rezolva rapid criza financiară a ONU

Preşedintele american Donald Trump susţine că poate rezolva rapid problemele financiare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, aflată în pragul unui posibil colaps bugetar şi afirmă că are capacitatea de a convinge statele membre să îşi achite contribuţiile restante, potrivit Politico. Trump a evitat să precizeze dacă Statele Unite vor plăti miliardele de dolari datorate organizaţiei internaţionale, adaugă sursa citată.

Declaraţiile au fost făcute duminică, în Florida, după ce The New York Times a relatat că oficiali de rang înalt ai ONU au avertizat că lipsa fondurilor ar putea forţa organizaţia să îşi reducă drastic activitatea sau chiar să închidă sediul din New York, aminteşte sursa citată.

Politico relatează că Trump a spus că nu ştia că SUA se află în întârziere cu plăţile către ONU, dar a insistat că situaţia ar putea fi rezolvată „foarte uşor”, dacă i s-ar cere ajutorul.

Preşedintele american a declarat că „Dacă ar veni la Trump şi i-ar spune, i-aş convinge pe toţi să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească”, referindu-se la sine la persoana a treia, conform Politico, şi a adăugat: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări şi ar trimite cecurile în câteva minute”.

Trump a respins ideea că ONU ar putea părăsi Statele Unite din cauza problemelor financiare: „ONU nu va părăsi New Yorkul şi nu va părăsi Statele Unite, pentru că are un potenţial enorm”, se arată în sursa citată anterior.

Poziţia sa vine în contextul în care Trump promovează doctrina „America First” şi a retras SUA din numeroase acorduri şi instituţii multilaterale, atât în primul, cât şi în al doilea mandat, relatează Politico. Cel mai recent, în luna ianuarie, preşedintele a semnat un decret prin care Statele Unite se retrag din 66 de organizaţii, agenţii şi comisii internaţionale, inclusiv din agenţia ONU pentru populaţie şi din tratatul ONU privind clima, adaugă sursa citată.

Administraţia Trump a redus semnificativ anul trecut ajutorul extern, a desfiinţat USAID şi a prezentat constant organizaţiile internaţionale drept structuri de care alte state profită în detrimentul SUA, afirmă Politico.

Sursa citată arată că Trump a declarat că ONU rămâne o instituţie necesară pe termen lung, chiar dacă, în prezent, nu şi-ar fi respectat promisiunile.

Trump a mai adăugat: „Când nu voi mai fi aici pentru a soluţiona războaiele, ONU o poate face. Are un potenţial enorm. Enorm”, conform Politico.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb