Trump urmează să anunţe candidatul său pentru conducerea Fed

Preşedintele american Donald Trump intenţionează să dezvăluie vineri candidatul său pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale (Fed), potrivit Agerpres.

Mai multe publicaţii financiare au relatat că Trump se pregăteşte să-l nominalizeze pe Kevin Warsh, fost guvernator al Fed, adaugă sursa citată. Preşedintele a sugerat această posibilitate joi seară, la premiera documentarului Melania. „Candidatul meu va fi o persoană excepţională, foarte respectată în lumea financiară şi cunoscută de toată lumea”, a declarat Trump şi a precizat că decizia a fost accelerată şi că următorul lider al Fed trebuie să-i împărtăşească opiniile privind politica monetară, considerând dobânzile actuale „prea mari, intolerabil de mari”, conform Agerpres.

Mandatul actualului preşedinte al Fed, Jerome Powell, expiră în luna mai, iar orice nominalizare trebuie confirmată de Senat, unde republicanii deţin majoritatea, notează sursa citată. Pe lângă Warsh, alţi candidaţi finali au fost Kevin Hassett, consilier economic al lui Trump, Christopher Waller, guvernator Fed, şi Rick Rieder, director de investiţii la BlackRock, menţionează Agerpres.

Kevin Warsh a făcut parte din Consiliul Guvernatorilor Fed între 2006 şi 2011, numit de preşedintele George W. Bush, şi a devenit cel mai tânăr guvernator din istoria băncii centrale, subliniază sursa citată. Este cunoscut ca „şoim” pentru poziţia sa strictă în combaterea inflaţiei şi pentru criticile aduse politicii monetare extrem de relaxate adoptate după criza financiară din 2008-2009, mai adaugă Agerpres.

Anunţul lui Trump este urmărit cu atenţie de investitori, dat fiind faptul că deciziile Fed influenţează direct economia şi costul creditelor în SUA, conform Agerpres. Nominalizarea unui candidat perceput ca apropiat de preşedinte ridică semne de întrebare privind independenţa instituţiei monetare, completează sursa citată.