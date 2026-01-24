Turcia: „Israelul caută pretexte pentru a ataca Iranul”

Diplomaţia turcă trage un semnal de alarmă: Israelul caută pretexte pentru o ofensivă împotriva Teheranului, potrivit Al-Jazeera. Avertismentul vine pe fondul mobilizării militare americane în Golf, în timp ce Teheranul avertizează că este pregătit pentru cel mai negru scenariu, a relatat sursa citată.

„Realitatea este că Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan, conform sursei menţionate, care a precizat că oficialul turc a punctat că o astfel de mişcare strategică a Israelului este alimentată de contextul tensionat actual şi ar putea genera consecinţe regionale catastrofale.

Întrebat dacă evaluarea sa implică şi Washingtonul, şeful diplomaţiei turce a subliniat că, în mod special, Israelul este cel care caută contextul favorabil pentru a lovi Iranul, a raportat sursa amintită.

Avertismentul lui Fidan a venit după ce preşedintele turc Recep Erdogan i-a spus omologului său iranian Masoud Pezeshkian, într-o convorbire telefonică joi, că Turcia se opune oricărei intervenţii străine în Iran şi că apreciază pacea şi stabilitatea vecinului său, a transmis Al-Jazeera.