UBB: Peste 20 de milioane de lei alocate burselor din fonduri proprii

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 21 ianuarie

Sursa foto: facebook.com/UnivBabesBolyai

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că, în perioada 2023-2025, a alocat din venituri proprii peste 20 de milioane de lei pentru bursele studenţeşti, consolidându-şi poziţia de una dintre universităţile româneşti cu cel mai puternic şi constant sprijin financiar acordat studenţilor în ultimii ani.

Potrivit instituţiei, UBB se remarcă nu doar prin volumul fondurilor alocate burselor, ci şi printr-o politică echilibrată de taxe şi costuri sociale, menită să menţină accesibilitatea studiilor universitare pentru un număr cât mai mare de tineri. Datele analizate de universitate indică faptul că UBB a menţinut constant o politică de echilibru financiar, cu taxe de şcolarizare moderate la nivel de licenţă şi masterat. În anul universitar 2025-2026, nivelul taxelor se situează în jurul sumei de 5.000 de lei, semnificativ sub nivelul practicat de alte universităţi mari din România, unde taxele pot ajunge până la 10.000 de lei. În ceea ce priveşte studiile doctorale, UBB se poziţionează ca lider naţional în materie de accesibilitate, menţinând taxele între 5.500 şi 7.500 de lei, în condiţiile în care, în alte centre universitare, acestea pot ajunge chiar la 30.000 de lei. Reprezentanţii universităţii subliniază că această politică urmăreşte stimularea performanţei academice, fără a transforma costurile financiare într-o barieră majoră.

Cazare la preţuri reduse, un avantaj major în competiţia universitară

Un alt element-cheie al strategiei UBB îl reprezintă costurile de cazare. Tarifele pentru locurile din căminele universităţii pornesc de la 140 de lei, fiind considerate „net inferioare” celor practicate în alte centre universitare din ţară, unde pot ajunge la aproximativ 400 de lei. Această politică este văzută drept un argument important pentru atragerea studenţilor proveniţi din medii socio-economice vulnerabile, dar şi pentru reducerea presiunii financiare asupra întregii comunităţi studenţeşti. Pe lângă menţinerea unor costuri accesibile, UBB a direcţionat sume semnificative din bugetul propriu către sprijinirea directă a studenţilor. Astfel, în perioada 2023-2025, universitatea a alocat peste 20,6 milioane de lei pentru burse studenţeşti. În acelaşi interval, asistenţa socială destinată studenţilor proveniţi din comunităţi sau medii vulnerabile a depăşit 17 milioane de lei, iar finanţarea proiectelor studenţeşti a însumat peste 4 milioane de lei. Un capitol distinct îl reprezintă bursele speciale de excelenţă: anual, 72 de studenţi au beneficiat, pe bază de competiţie, de burse în valoare de 2.000 de lei pe lună, acordate pentru performanţe remarcabile în cercetarea ştiinţifică, sport şi activităţi cultural-artistice.

Strategie pe termen lung pentru susţinerea comunităţii universitare

Reprezentanţii UBB subliniază că discrepanţele faţă de alte universităţi sunt vizibile, în special în cazul taxelor doctorale şi al costurilor sociale. În timp ce unele instituţii practică majorări semnificative, UBB a ales o strategie axată pe stabilitate financiară, incluziune şi sprijin constant pentru studenţi. Prin această abordare, universitatea îşi propune nu doar să atragă studenţi performanţi, ci şi să asigure condiţii echitabile de studiu pentru tineri din toate categoriile sociale.

