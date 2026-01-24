Un vas de război american a acostat într-o bază renovată de China

Un vas de război american a acostat sâmbătă la baza navală cambodgiană din Ream, o premieră de la renovarea acesteia de către Beijing, potrivit AFP.

Conform sursei citate, USS Cincinnati (LCS-20), un vas conceput pentru luptă în zona litorală, a acostat în cursul dimineţii, la aproximativ 150 de metri de două nave ale armatei chineze.

„Avem privilegiul şi onoarea de a fi aici ca prima navă a marinei americane care acostează la baza navală din Ream şi sperăm că acesta este începutul unei tradiţii şi al unei prietenii durabile”, a declarat căpitanul Andrew J. Recame, potrivit sursei citate.

Infrastructura, situată în sud-vestul ţării, a fost construită iniţial parţial cu fonduri americane, iar China participă la îmbunătăţirea ei din 2022, a mai relatat AFP, care a subliniat că Washingtonul se teme că baza oferă Beijingului o poziţie strategică la Marea Chinei de Sud, revendicată în aproape întregime de China.

Cambodgia a asigurat că nicio putere străină nu va avea exclusivitate asupra instalaţiei, a transmis sursa menţionată.