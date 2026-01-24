Unirea - cât ar costa, în bani, România şi Republica Moldova

Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice.

Mult mai rar este abordată întrebarea decisivă: care ar fi costul bănesc al unei astfel de mutări şi cum s-ar distribui el între cele două părţi.

O evaluare riguroasă arată că unirea nu ar avea un „preţ unic”, ci un pachet de costuri distincte, distribuite pe mai mulţi ani, cu impact diferit asupra României şi Republicii Moldova.

Ipotezele evaluării

Pentru a evita speculaţiile, analiza porneşte de la un set de ipoteze clare şi conservative:

- Orizont de evaluare: 15 ani - interval standard pentru procese de convergenţă economică.

- Scenariu: integrare accelerată, fără conflict militar deschis.

- Date de bază:

- PIB România: aproximativ 350 miliarde euro;

- PIB Republica Moldova: aproximativ 18-20 miliarde euro.

- Excluderi deliberate: nu sunt incluse costuri extreme (război, sancţiuni totale), dar sunt incluse costuri de tranziţie şi ajustare.

1. Cât ar costa România

Pentru România, costurile ar fi cele mai mari în valoare absolută, dar distribuite în timp şi parţial recuperabile prin beneficii structurale.

Transferuri bugetare de convergenţă

Diferenţa de nivel de trai ar genera presiuni pentru:

- alinierea salariilor publice,

- ajustarea pensiilor şi prestaţiilor sociale,

- extinderea serviciilor publice.

Estimarea este de 1,5-2,5% din PIB-ul României pe an, timp de cinci ani.

Calculul este direct:

- 1,5% × 350 mld. euro × 5 ani = 26 mld. euro

- 2,5% × 350 mld. euro × 5 ani = 44 mld. euro

Cost total estimat: 26-44 miliarde euro.

Investiţii publice în infrastructură

Integrarea ar necesita un program amplu de investiţii în:

- transport,

- energie,

- utilităţi,

- infrastructură de bază.

Programul s-ar derula pe 10-15 ani.

Cost estimat: 20-30 miliarde euro.

Aceste sume reprezintă investiţii productive, nu cheltuieli de consum.

Costuri instituţionale şi administrative

Integrarea sistemelor de:

· justiţie,

· administraţie,

· securitate,

· digitalizare

Are un cost financiar relativ redus, dar inevitabil.

Estimare: 2-4 miliarde euro.

Costuri geopolitice de tranziţie

În primii ani ar putea apărea:

- volatilitate financiară,

- prime de risc temporare,

- costuri suplimentare de finanţare.

Acestea sunt dificil de cuantificat exact, dar pot fi estimate prudent.

Estimare: 5-10 miliarde euro.

Totalul pentru România

Adunate, aceste componente conduc la un cost total pe 15 ani de:

- minimum: 53 miliarde euro;

- maximum: 88 miliarde euro.

Ordin de mărime realist: 60-80 miliarde euro.

2. Cât ar costa Republica Moldova

Pentru Republica Moldova, costurile ar fi mult mai mici în valoare absolută, dar mult mai dure raportat la dimensiunea economiei.

Costuri economice de ajustare

Integrarea ar implica:

- restructurări,

- falimente în sectoare necompetitive,

- pierderi temporare de competitivitate.

Estimarea este de 5-10% din PIB pe an, timp de 3-5 ani.

Calcul:

• 5% × 20 mld. euro × 3 ani = 3 mld. euro

• 10% × 20 mld. euro × 5 ani = 10 mld. euro

Cost total: 3-10 miliarde euro.

Costuri sociale şi politice

Reorganizarea administraţiei şi tensiunile sociale asociate ar genera costuri bugetare suplimentare.

Estimare: 1-2 miliarde euro.

Costul Transnistriei

Cel mai incert element rămâne regiunea transnistreană. Într-un scenariu minim realist - îngheţ juridic sau delimitare temporară - apar costuri administrative şi de securitate.

- Estimare prudentă: 2-5 miliarde euro.

Totalul pentru Republica Moldova

Pe 15 ani, costul total estimat este:

- minim: 6 miliarde euro

- maxim: 17 miliarde euro

Ordin de mărime realist: 8-15 miliarde euro.

3. Costul total consolidat al Unirii

Privite împreună, costurile pentru cele două părţi ar fi:

• România: 60-80 miliarde euro

• Republica Moldova: 8-15 miliarde euro

Total consolidat: 68-95 miliarde euro pe 15 ani.

Rotunjire: 70-90 miliarde euro.

4. Ce nu includ aceste calculi

Este esenţial de subliniat ce nu intră în aceste totaluri:

- costuri de război sau escaladare militară;

- sancţiuni totale;

- beneficii economice (dobânzi mai mici, investiţii suplimentare);

- fonduri UE suplimentare, care ar putea reduce semnificativ costul net.

Cu includerea beneficiilor, costul net ar putea fi substanţial mai mic, dar această evaluare necesită o analiză separată.

Este scump? Da, dar nu este mai ieftin?

Unirea ar fi costisitoare, în special pentru România, şi dureroasă pe termen scurt pentru Republica Moldova. Dar statu-quo-ul are şi el un cost - doar că este fragmentat, permanent şi mai puţin vizibil: dobânzi mai mari, investiţii pierdute, vulnerabilitate strategică.

Întrebarea reală nu este dacă unirea costă bani.

Costă.

Întrebarea esenţială este dacă alternativa costă mai mult pe termen lung.

Transparenţă metodologică

Estimările de cost prezentate în acest articol nu reprezintă prognoze oficiale, ci evaluări economice de ordin de mărime. Ele se bazează pe date macroeconomice publice furnizate de Eurostat, Banca Mondială, FMI şi instituţiile statistice naţionale, completate cu modelare comparativă. Ipotezele privind transferurile bugetare şi investiţiile în infrastructură sunt construite prin analogie cu precedente istorice relevante, în special procesul de integrare a Germaniei de Est după 1990 şi extinderile UE din Europa Centrală şi de Est. Costurile instituţionale şi geopolitice sunt estimate pe baza rapoartelor OECD, BIS şi FMI privind riscul sistemic şi costul capitalului.

Componenta Transnistria este tratată într-un scenariu minim realist, fără escaladare militară. Nu sunt incluse costuri extreme (război, sancţiuni totale) şi nici beneficiile economice potenţiale, care ar necesita o analiză separată.