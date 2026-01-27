Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Universitatea din Bucureşti lansează o platformă care aduce cercetarea mai aproape de societate

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 27 ianuarie

Universitatea din Bucureşti lansează o platformă care aduce cercetarea mai aproape de societate

Universitatea din Bucureşti (UB) a anunţat lansarea platformei descopeRO.unibuc.ro, un proiect dedicat comunicării ştiinţei, care îşi propune să facă vizibilă activitatea cercetătorilor români din cadrul instituţiei şi să evidenţieze contribuţiile acestora la înţelegerea problemelor esenţiale ale vieţii şi ale calităţii vieţii din România. Potrivit instituţiei de învăţământ, platforma este concepută ca un instrument transparent şi accesibil de prezentare a cercetării, adresat nu doar mediului academic, ci şi publicului larg, decidenţilor şi actorilor interesaţi de utilizarea rezultatelor ştiinţifice în politici publice şi practici instituţionale.

O punte între cercetare şi public

Platforma reuneşte proiecte de cercetare, publicaţii şi rezultate ştiinţifice relevante realizate în cadrul Universităţii din Bucureşti, facilitând diseminarea cunoştinţelor şi stimulând dialogul dintre comunitatea academică, autorităţi, mediul public şi societatea civilă. Platforma este gândită pentru a putea fi utilizată atât de cercetători şi studenţi, cât şi de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai administraţiei publice sau ai mediului privat, interesaţi de integrarea cercetării în procesele decizionale şi în dezvoltarea de politici bazate pe date şi evidenţe.

Accent pe impactul cercetării, nu doar pe expertiză

„Prin lansarea platformei descopeRO.unibuc.ro ne propunem să construim o punte reală între cercetare şi societate. Platforma pune în lumină contribuţiile cercetătorilor Universităţii din Bucureşti la înţelegerea provocărilor contemporane şi la formularea de soluţii bazate pe evidenţe pentru probleme care contează pentru România”, a declarat Carmen Chifiriuc, prorector al UB pentru cercetare.

Aceasta a subliniat că noul proiect completează iniţiativa Harta Cercetătorilor UB, care cartografiază expertiza şi prezenţa internaţională a comunităţii academice.

„Dacă harta oferă o perspectivă structurală asupra comunităţii de cercetare a Universităţii din Bucureşti, descopeRO pune accent pe conţinutul şi impactul cercetării, aducând mai aproape de public rezultatele ştiinţifice şi relevanţa lor pentru viaţa socială şi pentru fundamentarea viitoarelor politici publice”, a explicat prorectorul UB.

Lansarea se înscrie într-un demers mai larg al Universităţii din Bucureşti de valorificare şi popularizare a cercetării, derulat prin Programul UB de Comunicare a Ştiinţei. Printre iniţiativele deja cunoscute ale universităţii se numără proiecte precum „Conferinţele UB - Ştiinţa pe înţelesul tuturor”, „Discuţii cu SKEPSIS”, „Doza UB de ştiinţă”, „microSCOP: cercetător UB la microfon”, precum şi Harta Cercetătorilor UB, disponibilă online. Platforma descopeRO.unibuc.ro a fost realizată de Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Cercetare al UB, şi îşi propune să devină un punct de referinţă pentru comunicarea ştiinţei în spaţiul public românesc.

