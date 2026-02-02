Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vânzările BYD scad pentru a cincea lună consecutiv

T.B.
Internaţional / 2 februarie, 07:34

Vânzările BYD scad pentru a cincea lună consecutiv

Vânzările producătorului chinez de vehicule electrice BYD au scăzut cu 30,1% în ianuarie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, marcând a cincea lună consecutivă de declin, potrivit documentelor depuse la bursă şi citate de Reuters.

Compania a vândut la nivel global 210.051 vehicule luna trecută, dintre care 100.482 au fost vehicule electrice şi hibride exportate, conform datelor publicate de Reuters.

Producţia BYD a scăzut cu 29,1% în ianuarie, prelungind tendinţa descendentă începută în luna iulie a anului trecut, notează Reuters.

Pe piaţa internă, BYD a lansat recent versiuni modernizate ale unor modele hibride plug-in cu baterii de autonomie extinsă, în încercarea de a spori atractivitatea gamei de modele accesibile, relatează Reuters.

Cu toate acestea, vânzările de vehicule hibride, care reprezintă peste jumătate din totalul vânzărilor BYD, au scăzut cu 28,5% în ianuarie, după un declin de 7,9% înregistrat în 2025, potrivit Reuters.

Pentru 2026, BYD şi-a stabilit un obiectiv de 1,3 milioane de vehicule exportate, în creştere cu 24% faţă de 2025, dar sub ţinta anterioară de până la 1,6 milioane menţionată într-o întâlnire cu Citi în noiembrie, conform Reuters.

Compania nu a oferit explicaţii oficiale privind reducerea ţintei de export, mai notează Reuters.

Extinderea globală a grupului continuă, noua fabrică BYD din Ungaria urmând să devină operaţională în acest an, alături de capacităţile existente din Brazilia şi Thailanda, în timp ce uzine de asamblare sunt planificate în Indonezia şi Turcia, relatează Reuters.

Creşterea de 150,7% a vânzărilor externe în 2025 a permis BYD să depăşească Tesla ca cel mai mare vânzător global de vehicule electrice, compensând presiunea puternică de pe piaţa internă, în special din partea rivalilor Geely şi Leapmotor, potrivit Reuters.

BYD a reuşit la limită să atingă obiectivul redus de 4,6 milioane de vehicule vândute la nivel global în 2025, însă nu a anunţat încă ţinta pentru anul 2026, conform Reuters.

Piaţa auto din China, cea mai mare din lume, se îndreaptă către un an dificil, în contextul reducerii subvenţiilor guvernamentale pentru casarea şi înlocuirea modelelor ieftine, o evoluţie care afectează producători precum BYD, axaţi pe segmentul accesibil, mai transmite Reuters.

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

