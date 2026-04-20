Variaţiile de temperatură din primăvară pot afecta sănătatea plămânilor

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 20 aprilie

Schimbările bruşte de temperatură, tot mai frecvente în sezonul de primăvară, pot avea efecte directe asupra sănătăţii respiratorii, provocând tuse, iritaţii ale căilor respiratorii şi chiar dificultăţi de respiraţie. Avertismentul vine din partea medicului pneumolog Darius Dăncilă, de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Potrivit specialistului, citat într-un comunicat, trecerea rapidă de la temperaturi mai ridicate la aer rece determină un răspuns reflex al organismului. Căile respiratorii se contractă, vasele de sânge din mucoasă se îngustează, iar secreţiile devin mai dense. „Acest mecanism poate declanşa tuse sau senzaţia de respiraţie dificilă”, explică medicul. Pe scurt, organismul încearcă să se adapteze, dar această adaptare vine cu un cost, mai ales pentru persoanele sensibile.

Pacienţii cu boli cronice, cei mai vulnerabili

Efectele sunt resimţite mai puternic de anumite categorii: pacienţii cu bronşită cronică; cei diagnosticaţi cu Boala pulmonară obstructivă cronică; copiii şi vârstnicii. În aceste cazuri, variaţiile de temperatură pot agrava simptomele existente şi pot declanşa episoade acute. Un alt efect important al vremii schimbătoare este slăbirea mecanismelor de apărare ale organismului. Mucoasa respiratorie devine mai vulnerabilă, ceea ce facilitează pătrunderea virusurilor şi bacteriilor. Astfel, perioadele cu diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte sunt adesea urmate de creşteri ale numărului de infecţii respiratorii.

Când trebuie să mergem la medic

Specialiştii atrag atenţia că anumite simptome nu trebuie ignorate: tusea persistentă; dificultăţile repetate de respiraţie; senzaţia de apăsare în piept.

Acestea pot indica afecţiuni mai serioase sau probleme respiratorii insuficient controlate. Pentru a reduce riscurile, medicii recomandă câteva măsuri simple, dar esenţiale: îmbrăcăminte în straturi, adaptată variaţiilor de temperatură; evitarea expunerii bruşte la aer rece; protejarea căilor respiratorii, mai ales dimineaţa; hidratare corespunzătoare; evitarea efortului fizic intens în condiţii de frig.

Un fenomen banal, dar cu efecte reale

Deşi schimbările de temperatură sunt considerate normale pentru această perioadă a anului, ele pot avea consecinţe reale asupra sănătăţii, în special pentru persoanele vulnerabile. Adaptarea la condiţiile meteo şi atenţia la semnalele organismului rămân cele mai eficiente metode de prevenţie, subliniază medicii.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

