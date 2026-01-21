Veniturile Netflix au crescut cu 16% în 2025

Netflix a înregistrat anul trecut venituri de 45,2 miliarde de dolari, după ce în ultimul trimestru a obţinut încasări de 12 miliarde de dolari, potrivit news.ro.

Conform news.ro, performanţa financiară reflectă o creştere semnificativă faţă de anul anterior.

Comparativ cu 2024, veniturile companiei au crescut cu 18% în ultimul trimestru al anului trecut, notează news.ro.

Pe întreg anul, avansul veniturilor a fost de 16%, potrivit news.ro.

Netflix a depăşit pragul de 325 de milioane de conturi plătite la nivel global, relatează news.ro.

În acelaşi timp, compania îşi accelerează dezvoltarea segmentului de publicitate, scrie news.ro.

Anul trecut, Netflix a obţinut venituri de 1,5 miliarde de dolari din reclame, informează news.ro.

Această sumă reprezintă o creştere de 250% faţă de 2024, conform news.ro.

Pentru perioada următoare, compania intenţionează să lanseze noi formate de publicitate, notează news.ro.

Strategia vizează diversificarea surselor de venit şi valorificarea bazei mari de utilizatori, potrivit news.ro.

Platforma a raportat şi o creştere a timpului alocat de abonaţi vizionării în a doua parte a anului trecut, relatează news.ro.

Conform news.ro, timpul de vizionare a fost cu 2% mai mare comparativ cu 2024.

În 2026, Netflix plănuieşte să lanseze o nouă interfaţă pentru aplicaţiile mobile, informează news.ro.

Noua interfaţă va fi adaptată mai bine pentru tipuri noi de conţinut, precum podcast-urile video şi clipurile verticale, potrivit news.ro.