Veniturile OpenAI au depăşit 20 de miliarde de dolari în 2025

T.B.
Internaţional / 20 ianuarie, 07:18

Veniturile OpenAI au depăşit 20 de miliarde de dolari în 2025

OpenAI a anunţat că veniturile sale au depăşit 20 de miliarde de dolari în 2025, marcând o creştere semnificativă faţă de cele 6 miliarde de dolari raportate în 2024, potrivit Reuters.

Informaţia a fost publicată de directorul financiar al companiei, Sarah Friar, într-o postare oficială, relatează Reuters.

Aceasta a subliniat că evoluţia financiară este strâns legată de extinderea accelerată a infrastructurii de calcul a OpenAI, notează Reuters.

Sarah Friar a precizat că OpenAI şi-a majorat capacitatea de procesare la 1,9 gigawaţi în 2025, comparativ cu 0,6 gigawaţi în anul precedent, potrivit Reuters.

Creşterea capacităţii de calcul a susţinut utilizarea tot mai intensă a produselor companiei, a explicat CFO-ul, citat de Reuters.

Numărul utilizatorilor activi zilnic şi săptămânal continuă să atingă niveluri record, a mai spus Friar, conform Reuters.

Compania, susţinută de Microsoft, a anunţat săptămâna trecută că va începe afişarea de reclame în ChatGPT pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite, relatează Reuters.

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de generare de venituri menită să acopere costurile ridicate ale dezvoltării modelelor avansate de inteligenţă artificială, notează Reuters.

Într-un articol separat, Axios a relatat luni că responsabilul pentru politici publice al OpenAI, Chris Lehane, a declarat că firma este „pe drumul cel bun” pentru lansarea primului său dispozitiv în a doua jumătate a anului 2026, potrivit Reuters, care citează Axios.

Sarah Friar a descris platforma OpenAI drept un ecosistem care include text, imagini, voce, cod şi API-uri, relatează Reuters.

Următoarea etapă de dezvoltare va pune accent pe agenţi şi pe automatizarea fluxurilor de lucru, sisteme capabile să funcţioneze continuu, să păstreze contextul în timp şi să acţioneze autonom prin diverse instrumente, potrivit Reuters.

Pentru 2026, OpenAI va prioritiza „adoptarea practică” a tehnologiilor sale, cu accent pe domenii precum sănătatea, cercetarea ştiinţifică şi mediul enterprise, a declarat Friar, citată de Reuters.

Directorul financiar a adăugat că OpenAI menţine o structură financiară „suplă”, bazată pe parteneriate în locul investiţiilor directe în infrastructură, contracte flexibile şi diversificarea furnizorilor de hardware, notează Reuters.

