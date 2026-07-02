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Virgil Popescu: ”România nu îşi mai permite întârzieri şi amânări, investiţiile în energie trebuie finalizate”

S.B.
Politică / 2 iulie, 16:08

Virgil Popescu: ”România nu îşi mai permite întârzieri şi amânări, investiţiile în energie trebuie finalizate”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă că joi a fost dat un vot în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) din PE pe raportul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru proiectele energetice, un dosar esenţial pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii energetice, informează news.ro.

El afirmă că România nu îşi mai permite întârzieri şi amânări, iar investiţiile în energie trebuie finalizate cu celeritate, altfel, vom continua să fim o ţară care produce energie, dar ai cărei cetăţeni şi companii plătesc un preţ prea mare pentru aceasta.

"Proceduri simplificate, birocraţie redusă şi investiţii accelerate - aceştia sunt cei trei piloni pe care i-am urmărit în raportul Grids Package - Acceleration of Permit-Granting Procedures, unde am avut responsabilitatea de raportor din umbră. Astăzi, în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) din Parlamentul European, am votat raportul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru proiectele energetice - un dosar esenţial pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii energetice europene şi pentru consolidarea securităţii energetice a Uniunii Europene", scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Europarlamentarul liberal arată că a contribuit activ la acest raport prin depunerea unor amendamente care au vizat simplificarea procedurilor, reducerea birocraţiei şi accelerarea investiţiilor în sectorul energetic.

"Mă bucur că o parte importantă dintre aceste obiective se regăsesc în compromisul adoptat astăzi: termene mai scurte pentru emiterea autorizaţiilor, digitalizarea procedurilor şi reguli mai clare, mai transparente şi mai previzibile pentru dezvoltarea proiectelor energetice. Aceste măsuri vor permite implementarea mai rapidă a investiţiilor în reţelele electrice, în noile capacităţi de producţie şi în infrastructura energetică de care România are nevoie pentru a-şi valorifica întregul potenţial energetic", subliniază Popescu.

Virgil Popescu mai afirmă că "România nu îşi mai permite întârzieri şi amânări, iar investiţiile în energie trebuie finalizate cu celeritate".

"Mă gândesc la hidrocentralele nefinalizate, capacităţile noi de producţie, capacităţi de stocare. Altfel, vom continua să fim o ţară care produce energie, dar ai cărei cetăţeni şi companii plătesc un preţ prea mare pentru aceasta", subliniază eurodeputatul PNL.

Potrivit lui Virgil Popescu, Europa are nevoie de reţele moderne, de proceduri eficiente şi de investiţii accelerate pentru a-şi consolida securitatea energetică şi competitivitatea economică.

"Votul de astăzi reprezintă un pas important în această direcţie. Printre cele mai importante prevederi ale raportului se numără:

- extinderea aplicării prezumţiei de interes public major pentru proiectele de energie regenerabilă, reţele, stocare şi infrastructura aferentă, inclusiv în situaţiile în care analiza de echilibrare implică interese care depăşesc considerentele strict de mediu;

- desemnarea şi finanţarea unui facilitator independent care să sprijine promotorii de proiecte pe parcursul procesului de autorizare;

- obligativitatea ca statele membre să creeze un portal naţional digital unic, prin care documentaţia să poată fi depusă printr-o interfaţă centralizată;

- introducerea sau extinderea mecanismelor de aprobare tacită pentru anumite proceduri de autorizare, inclusiv în afara zonelor de accelerare pentru energia regenerabilă", explică el.

Virgil Popescu menţionează că dosarul va intra direct în negocierile trilaterale dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisia Europeană.

"După adoptarea formei finale şi publicarea Directivei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, noile prevederi vor putea intra în vigoare şi vor trebui transpuse de statele membre în legislaţia naţională", explică europarlamentarul PNL.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.07.2026, 16:52)

    Grigore Adrian Peiu (șoșocar vechi) are cuvînt mai greu de spus în PNL decât dlul Popescu Virgin (pro-ioropean de cotitură) !

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