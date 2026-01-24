Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Von der Leyen a sosit în India pentru a consolida una dintre cele mai mari zone de liber schimb

S.E.
Internaţional / 24 ianuarie, 17:53

Ursula Von der Leyen/Sursa foto: X

Ursula Von der Leyen/Sursa foto: X

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, potrivit EFE.

„Mama tuturor acordurilor comerciale. Ne apropiem de Acordul de Liber Schimb”, a scris Von der Leyen pe contul său oficial de Twitter, la scurt timp după aterizarea la New Delhi.

Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe indian, Randhir Jaiswal, a întâmpinat-o pe Von der Leyen la sosire pe aeroport, împreună cu ministrul adjunct indian al comerţului şi industriei, Jitin Prasada, şi a subliniat că această vizită va servi la trasarea următoarei etape a parteneriatului strategic dintre India şi UE: „Cele două cele mai mari democraţii ale lumii, India şi UE, împărtăşesc un parteneriat înrădăcinat în încrederea reciprocă”, a susţinut acelaşi purtător de cuvânt.

Cu câteva ore înaintea sosirii preşedintei Comisiei Europene, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a sosit şi ea în capitala indiană, a relatat EFE. Delegaţia Bruxelles-ului urmează să fie completată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a informat sursa citată.

UE şi India doresc să creeze astfel una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, reprezentând împreună circa două miliarde de persoane şi aproximativ un sfert din PIB-ul global, conform EFE.

În plus, a subliniat sursa menţionată, faţă de acordul de liber schimb, UE şi India doresc să impulsioneze investiţiile în sectoare precum tehnologia digitală, hidrogenul verde, energia solară, producţia de maşini-unelte, etc.

Dacă va fi semnat în cele din urmă, tratatul comercial UE-India va pune capăt unui maraton diplomatic de aproape două decenii, marcat de dezacorduri profunde privind protecţia brevetelor şi taxele vamale pentru vehiculele şi băuturile spirtoase europene, a mai informat EFE.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:35)

    Bravo!!!!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Da, mare succes comercial
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 18:38)

    Asta e soluția la tarifele USA.

    înțelegeri între state, grupuri de state

    Inclusiv Mercosur.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb