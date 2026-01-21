Washingtonul aprobă vânzarea de avioane şi torpile către Singapore

Statele Unite au anunţat marţi că au aprobat vânzarea de avioane, torpile şi alte echipamente către Singapore pentru 2,3 miliarde de dolari, notează AFP.

Vânzarea va "îmbunătăţi capacitatea Singapore de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, oferindu-i o forţă maritimă credibilă capabilă să îşi descurajeze adversarii", a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Aceasta va "consolida obiectivele de politică externă şi securitate naţională ale Statelor Unite" şi va spori "securitatea unui partener strategic care constitue o forţă importantă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Asia", a adăugat DSCA într-o notificare adresată Congresului, aşa cum prevede legislaţia americană.