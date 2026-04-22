Xinhua: Iranul spune că decizia de a nu participa la noile discuţii de pace cu SUA este definitivă

P.C.
Internaţional / 22 aprilie, 14:28

Iranul transmite că decizia de a nu participa la a doua rundă de discuţii de pace cu Statele Unite, prevăzută în Pakistan, este „definitivă”, în timp ce Donald Trump a anunţat prelungirea armistiţiului pentru a oferi mai mult timp negocierilor, relatează Xinhua.

Potrivit Xinhua, această decizie a fost anunţată cu puţin timp înainte ca preşedintele american să spună că va prelungi încetarea focului, în condiţiile în care armistiţiul de două săptămâni urma să expire miercuri seara, ora Washingtonului.

Pakistanul, în calitate de mediator, a fost informat despre hotărârea Teheranului, luată, potrivit părţii iraniene, pentru a proteja pe deplin drepturile poporului iranian, notează Xinhua.

Xinhua arată că echipa de negociatori iranieni nu urma să se deplaseze miercuri în Pakistan pentru reluarea discuţiilor, iar motivele acestei decizii au fost deja transmise Statelor Unite prin intermediul Pakistanului.

Statele Unite au continuat blocada navală împotriva Iranului şi au formulat ceea ce partea iraniană a descris drept „pretenţii excesive” în schimburile recente dintre cele două tabere, relatează Xinhua.

Presiunea navală exercitată de Washington, inclusiv blocada şi alte „acţiuni ostile”, alături de ceea ce Iranul consideră a fi încălcări ale angajamentelor, au împiedicat participarea Teheranului la următoarea rundă de negocieri de la Islamabad, potrivit Xinhua.

Donald Trump a declarat că Statele Unite au acceptat să amâne o lovitură planificată împotriva Iranului pentru a oferi Teheranului timp să prezinte o „propunere unitară” înaintea unor eventuale negocieri, mai arată Xinhua.

Între timp, Mahdi Mohammadi, consilier pentru afaceri strategice al preşedintelui Parlamentului iranian, a afirmat după mesajul publicat de Trump pe Truth Social că prelungirea armistiţiului este o „manevră” menită să câştige timp pentru un atac surpriză, conform Xinhua. Presiunea continuă exercitată de SUA pe mare ar necesita un răspuns din partea Teheranului, a avertizat acelaşi oficial iranian.

Delegaţiile Iranului şi Statelor Unite urmau să se întâlnească în această săptămână pentru a doua rundă de discuţii în Pakistan, după eşecul primei sesiuni de negocieri desfăşurate în 11 şi 12 aprilie, relatează Xinhua.

