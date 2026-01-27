Zelenski: „Ucraina va adera la UE în 2027”

Admiterea Ucrainei la Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a afirmat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit căruia Kievul consideră aderarea la blocul comunitar ca fiind parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, a relatat Reuters.

Zelenski a transmis că aderarea la UE poate face parte dintr-o serie de garanţii internaţionale de securitate după încheierea conflictului militar declanşat de Rusia, conform sursei citate.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanţiile cheie de securitate nu numai pentru noi, ci şi pentru întreaga Europă. De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră”, a declarat Zelenski, potrivit sursei amintite.

Ucraina a primit statutul de ţară candidată la aderare în 2022, după începerea invaziei ruse pe scară largă, iar negocierile de aderare au început oficial în 2024, a amintit Reuters, care a mai subliniat că Ungaria blochează deschiderea capitolelor de negociere, afirmând că aderarea Ucrainei ar aduce ameninţări la adresa securităţii şi riscuri economice.