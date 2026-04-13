AFP: Iranul afirmă că blocada americană este ilegală

Armata iraniană a denunţat luni blocada navală anunţată de Statele Unite, care urmează să intre în vigoare în cursul zilei, calificând-o drept „ilegală” şi echivalentă cu un act de piraterie, avertizând totodată că nicio infrastructură portuară din regiune nu va mai fi în siguranţă dacă porturile Iranului vor fi vizate, potrivit AFP.

Într-un comunicat transmis de comandamentul forţelor armate iraniene Khatam al-Anbiya şi difuzat de televiziunea de stat, autorităţile de la Teheran au acuzat Washingtonul că impune restricţii nelegitime asupra navigaţiei şi tranzitului în apele internaţionale.

„Limitările impuse de America asupra circulaţiei maritime încalcă normele internaţionale şi reprezintă un act de piraterie”, se arată în declaraţia oficială.

Totodată, partea iraniană a avertizat că orice ameninţare la adresa securităţii porturilor sale din Golful Persic şi Marea Arabiei va avea consecinţe extinse asupra întregii regiuni, subliniind că niciun port din aceste zone nu va mai putea fi considerat sigur.