AFP: Kievul cere Sofiei să menţină sprijinul pentru Ucraina în UE

Ucraina îi cere Bulgariei să nu pună în pericol sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev, după victoria electorală a lui Rumen Radev, politician favorabil reluării dialogului cu Moscova, relatează AFP.

„Plecăm de la principiul că dinamica de bună vecinătate va fi menţinută şi că poziţia Bulgariei va rămâne constantă în materie de susţinere a Ucrainei pe numeroase planuri, de la integritatea teritorială la aderarea noastră la Uniunea Europeană”, a declarat şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, potrivit AFP.

Andrii Sîbiga, a cărui ţară luptă de patru ani împotriva invaziei ruse, a făcut aceste declaraţii marţi pentru mai multe publicaţii, între care şi AFP, însă ele au fost plasate sub embargo până miercuri.

Conform AFP, fostul preşedinte al Bulgariei, Rumen Radev a obţinut majoritatea absolută în alegerile legislative de duminică şi este aşteptat să devină şef al guvernului.

Favorabil reluării dialogului cu Moscova, Rumen Radev s-a declarat împotriva trimiterii de arme către Ucraina, însă a exclus folosirea dreptului de veto pentru a bloca deciziile Uniunii Europene, relatează AFP.

Victoria sa, salutată de Rusia, a alimentat temeri că Bulgaria ar putea deveni un nou factor de decizie defavorabil Ucrainei în cadrul UE, în locul premierului ungar Viktor Orban, învins categoric în alegerile legislative din 12 aprilie, mai arată AFP.