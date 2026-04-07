AFP: Zelenski propune un armistiţiu energetic între Ucraina şi Rusia

Ucraina a transmis Rusiei, prin intermediul mediatorilor americani, o propunere de armistiţiu privind atacurile asupra infrastructurilor energetice ale celor două ţări, anunţă luni preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Dacă Rusia este pregătită să înceteze să ne lovească sectorul energetic, noi vom fi pregătiţi să facem la fel”, a declarat Zelenski în alocuţiunea sa de luni seara, potrivit AFP.

"I-am oferit în repetate rânduri Rusiei un armistiţiu cel puţin de Paşte. Dar pentru ei, toate vremurile sunt la fel şi nimic nu este sacru. Dacă Rusia îşi poate permite acest război, nu va alege pacea de bunăvoie. Doar pierderile financiare semnificative obligă Rusia să ia în considerare un scenariu de abandonare...”, scrie Zelenski într-o postare pe X, conform AFP.

”Această propunere din partea noastră, transmisă de către americani - a fost comunicată părţii ruse”, a anunţat Volodimir Zelenski, notează AFP.

Moscova lansează în fiecare noapte sute de drone împotriva Ucrainei, iar conform AFP, Kievul răspunde tot mai puternic, vizând instalaţii energetice şi obiective militare de pe teritoriul rus.

Ucraina a anunţat în ultimele săptămâni că a lovit în mai multe rânduri instalaţii petroliere aflate pe coasta rusă a Golfului Finlandei, transmite AFP.