Agenţia de turism Elf Tours & Travel a mizat pe "Artă şi vin" în pandemie

Pandemia de coronavirus a testat puternic limitele turismului la nivel mondial. Închiderea graniţelor şi limitarea circulaţiei au lăsat puţine portiţe deschise iubitorilor de călătorii. Agenţia de turism Elf Tours & Travel, care până anul trecut vindea în principal vacanţe externe, s-a reinventat şi a decis să exploateze segmentul de turism oenologic din ţara noastră îmbinat, totodată, cu vizite la diferite obiective turistice. Astfel a luat naştere proiectul "Artă şi vin" care le propune turiştilor să descopere România prin prisma băuturii lui Bacchus.

Ideea proiectului a pornit de la o experienţă personală, după cum ne-a declarat Andreea Sipoşean, managerul agenţiei Elf Tours & Travel: "Într-o ieşire de un week-end am ajuns şi în vizită la o cramă. Aici am avut parte de experienţa unei degustări şi am înţeles imediat potenţialul pe care îl poate avea o astfel de excursie. Ne-am gândit imediat să organizăm excursii de o zi cu plecare din Bucureşti la crame, la care am adăugat şi diferite vizite la obiectivele turistice din zonă".

Tariful pentru o astfel de excursie porneşte de la 190 de lei şi variază în funcţie de activităţile incluse.

Evenimentele sunt diversificate şi includ, pe lângă vizita la crame şi degustarea, incursiuni la mănăstiri, conace îmbrăcate în istorie şi muzee mai puţin cunoscute vizitatorilor, cum ar fi cel al Hărţilor aflat chiar în Bucureşti. Agenţia de turism a organizat, anul trecut, şi un picnic în vie care s-a bucurat de mare succes şi pe care plănuieşte să-l reia şi anul acesta. Tot în cadrul unei astfel de escapade, turiştii se pot bucura pe lângă vizita cramei şi degustare, de un atelier de cupajare în care turiştii îşi creează propriul vin, experimentează îmbutelierea propriei sticle şi pleacă acasă cu un soi personal.

Andreea Sipoşean ne-a spus că a ales cu atenţie cramele cu care colaborează pentru a se asigura că acestea oferă servicii calitative şi respectă normele impuse în pandemie. La început s-a îndreptat către cramele din Dealul Mare care se află la distanţe destul de mici faţă de Bucureşti pentru a scurta timpul până la destinaţie. Printre cramele cărora turiştii aduşi de Elf Tours & Travel le-au trecut pragul se numără Budureasca, Mierla Albă, Apogeum, Serve, 1000 de chipuri, Licorna, Rotenberg şi Casa Bolgiu, Metamorfosis, Lacerta sau Velvet Winery.

Planurile cu privire la turismul oenologic nu se opresc însă aici având în vedere că turiştii s-au arătat foarte deschişi şi interesaţi să descopere partea viticolă a ţării noastre. Astfel că Elf Tours & Travel are în plan organizarea de excursii oenologice şi în Dobrogea sau în partea de vest a ţării. Pentru acestea însă va face pachete care vor include şi cazarea, timpul până la destinaţie fiind ceva mai mare.

În plus, Andreea Sipoşean ne-a spus că are în vedere atragerea turiştilor străini interesaţi de oenologie.

Vizita la cramă şi degustarea vinului este o experienţă unică care reuşeşte să te relaxeze şi să te facă să uiţi, măcar pentru câteva ore, de cotidian. Turul ghidat care te poartă prin întregul proces de producţie al vinului te face să apreciezi mai tare gustul acestuia. În plus, explicaţiile din partea experţilor îţi vor îndrepta atenţia către alte calităţi şi proprietăţi pe care licoarea lui Bacchus le are. Astfel, mirosul şi culoarea vinului au parte de mai multă atenţie decât de obicei. Desigur că şi gustul este apreciat diferit când eşti la o degustare, punându-se accent pe notele şi aromele subtile care se reunesc şi dau personalitate vinului.

Fiecare cramă are farmecul ei, astfel că mulţi dintre turiştii iubitori de vin au ales să meargă în mai multe tururi oferite de Elf Tours & Travel şi continuă să se intereseze care este următoarea destinaţie.

În plus, aceste programe sunt kids friendly, copiii fiind bineveniţi în tururile la crame unde descoperă cu interes procesul de vinificaţie. Obiectivele turistice din program sunt şi ele captivante pentru micuţi, iar în general prânzul este servit în afara cramelor, una din locaţiile des frecventate fiind Ferma Dacilor, unde activităţile dedicate copiilor sunt extrem de numeroase, aceştia putând chiar să şi călărească.

Ţara noastră se bucură de podgorii bogate şi vinuri apreciate, iar de la an la an apar crame noi. Totodată, calitatea vinurilor creşte. În plus, românii sunt consumatori de vinuri autohtone, astfel că nu este nicio surpriză că ţara noastră are potenţial neexploatat pe partea de turism oenologic.