"Lansăm Vacanza, unicul brand turistic smart-cost din România”

English Version

Reporter: Cum aţi conceput acest nou brand turistic?

Cristian Pandel: Anul trecut am renunţat la brandul TUI - deţineam franciza TUI din România. A fost o decizie a board-ului grupului nostru. Având în vedere că avem şi AnimaWings - The Heart of Romania, şi Christian Tour - cel mai mare brand românesc pe turism, ne-am mai dorit să avem un brand românesc, nu o franciză germană. Din această cauză am renunţat practic la brandul TUI, pe care îl utilizam prin compania noastră German Touristik Group, iar toate birourile de la TUI au fost înglobate în Christian Tour. German Touristik a rămas doar pe B2B, distribuie produse turistice numai prin reţeaua de agenţii partenere din ţară. Este vorba despre peste 600 de agenţii care distribuie produsele German Touristik. Faţă de ce este în piaţă, German Touristik s-a diferenţiat prin faptul că este primul operator B2B de travel smart-cost din România. Vorbim despre o agenţie de turism care nu este un low-cost - pentru că oamenii înţeleg prin low-cost ideea de low-quality, ci are costuri foarte reduse de operare datorită investiţiilor pe care le-am făcut în zona de tehnologie şi echipei reduse. Folosim anumite dezvoltări în zona Inteligenţei Artificiale, prin intermediul cărora facem permanent comparaţii la achiziţie de la diverşi furnizori.

Reporter: Un fel de comparator de preţuri.

Cristian Pandel: Exact. Compară mai multe preţuri la achiziţie pe care le cuplează cu zborurile noastre şi atunci pachetul final către client are un preţ redus. Smart-costul reiese din două componente: adaosul foarte mic, pentru că avem costuri de operare reduse, şi achiziţia foarte bună - avem hoteluri în exclusivitate pentru România datorită volumului mare de turişti.

Reporter: Ce înseamnă acest smart-cost, faţă de sistemul clasic de programare a unui sejur? Care este diferenţa de preţ între cele două sisteme?

Cristian Pandel: Este exact cum este la o companie aeriană low-cost versus o companie regulată, legacy. Ai foarte multe servicii simplificate - în primul rând costurile de administrare sunt foarte reduse - şi poţi să îţi personalizezi pachetul. Porneşti de la cazare plus avion, la care adaugi doar serviciile de care ai nevoie. De exemplu, poţi să îţi alegi transferul de la aeroport la hotel, care nu este inclus în pachetul turistic: shuttle bus, autocar, maşină privată sau chiar VIP. La personalizarea pachetului turistic, poţi adăuga bagaje extra, poţi să îţi alegi locul în avion, să îţi cumperi excursii şi experienţe în timpul sejurului. Practic ai şi o zonă de extra-servicii care aduc venituri companiei, dar nu eşti obligat tu, ca turist, să le achiziţionezi neapărat.

Reporter: Ne-aţi transmis că noul concept smart-cost este B2B. Poate fi el accesat şi în relaţia comercială B2C?

Cristian Pandel: În teritoriu se distribuie doar prin partenerii autorizaţi - peste 600 de agenţii partenere din piaţă. Începând cu 1 iulie ne rebranduim sub numele de Vacanza. Mai precis German Touristik se rebranduieşte sub numele Vacanza. Vom avea şi un site online, vacanza.ro. Noi vom distribui pachetele turistice atât online, cât şi prin agenţiile partenere. Clientul final le poate cumpăra direct de pe site-ul vacanza.ro, dar le poate achiziţiona şi din multe oraşe ale ţării, prin intermediul partenerilor noştri. Noi am lansat conceptul de smart-cost încă de la 1 ianuarie 2025, fiind operabil de atunci. Acum doar facem rebrandingul şi lansăm noul nume şi noul logo.

Reporter: În câte destinaţii turistice utilizaţi noul concept smart-cost?

Cristian Pandel: În zece destinaţii, printre care se numără Antalya, Bodrum, Creta, Rhodos, Zakhyntos, Corfu, Mallorca, Tenerife. Noi vom vinde doar pachete de vacanţă. Nu vom vinde doar cazări şi nici circuite turistice ori alte produse. Vom vinde doar pachete cazare plus avion către destinaţiile de vacanţă şi în special către destinaţiile estivale. Aceasta este nişa pe care va merge brandul Vacanza.

Reporter: Practic, turiştii care doresc să beneficieze de alte servicii pe lângă acest pachet, vor trebui să plătească separat serviciile respective.

Cristian Pandel: Vor merge către agenţia parteneră. Christian Tour este un whole-seller care are absolut toate tipurile de servicii. Cei care vor să ia servicii extra le pot accesa şi de pe platforma Vacanza.

Reporter: Aţi spus că în cadrul pachetului sunt incluse cazarea şi transportul cu avionul. Masa nu este inclusă în acest pachet?

Cristian Pandel: Ba da, este inclusă, dar turistul va putea să îşi aleagă ce doreşte: fără masă, doar mic dejun, demipensiune sau pensiune completă. Practic, turistul îşi construieşte singur pachetul pe care îl doreşte. Adică oferim turistului pachetul cel mai mic, pe care el şi-l va construi sau modela în funcţie de necesităţile sale şi ale familiei sale.

Reporter: Aţi menţionat faptul că acest concept smart-cost funcţionează în cadrul companiei dumneavoastră de la 1 ianuarie 2025.

Cristian Pandel: De atunci încoace noi am testat atât zona de tehnologie, cât şi procesele interne cu echipa noastră, iar după şase luni am contabilizat rezultate pozitive. Pe baza noului concept, creşterea pe care German Touristik a înregistrat-o în primele şase luni ale anului 2025 este cu 80% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, atât pe numărul de pasageri, cât şi pe cifrele de vânzări. Pe primul semestru al anului 2024 am avut 14 milioane euro, în timp ce pe primele şase luni ale anului 2025 avem 25 milioane euro. Iar la turişti numărul este mult mai mare. Dacă în prima jumătate a anului 2024 înregistram 14.000 de turişti, acum avem 40.000 de turişti în primele şase luni ale anului curent.

Reporter: Ce estimări aveţi pentru finalul anului 2025?

Cristian Pandel: După cum vedeţi, cifrele cresc vertiginos. Ne aşteptăm ca în următoarea perioadă a anului, după rebranding şi investiţia în brand, după lansarea site-ului vacanza.ro, creşterile să se accelereze. Cred că până la finalul anului, vom avea o creştere a cifrei de afaceri de 100% pe acest segment, iar la finalul anului 2026 ne aşteptăm să creştem cu 100% faţă de anul 2025. Estimăm o creştere exponenţială în următorii ani pe acest produs care este unic în piaţă în acest moment.

Reporter: Vă mulţumim.