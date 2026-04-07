Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Agenţii de presă: Xi Jinping cere accelerarea dezvoltării unui nou sistem energetic

T.B.
Internaţional / 7 aprilie, 08:27

Agenţii de presă: Xi Jinping cere accelerarea dezvoltării unui nou sistem energetic

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut accelerarea planificării şi construirii unui nou sistem energetic pentru a proteja securitatea energetică a ţării, pe fondul şocurilor globale din energie generate de războiul cu Iranul, transmite CNBC.

Liderul celei de-a doua economii a lumii a subliniat, de asemenea, importanţa dezvoltării hidroenergiei şi a protecţiei ecologice, cerând în acelaşi timp extinderea sigură şi ordonată a energiei nucleare, potrivit televiziunii de stat CCTV.

”Comitetul Central al Partidului a înţeles profund tendinţele globale din domeniul energiei şi a luat decizii majore prin aprofundarea strategiei de securitate energetică”, a declarat Xi, referindu-se la conducerea Partidul Comunist Chinez, conform CCTV.

Xi nu a menţionat direct războiul în declaraţiile citate de CCTV, transmite CCTV.

Statele Unite şi Iranul analizează în prezent un plan mediat de Pakistan care ar putea pune capăt conflictului început în urmă cu cinci săptămâni, în timp ce Teheranul respinge presiunile de a redeschide rapid Strâmtoarea Ormuz, relatează CNBC.

Analiştii au arătat că China este relativ mai bine poziţionată pentru a face faţă creşterii preţurilor petrolului, notează CNBC.

Cărbunele reprezintă peste jumătate din mixul energetic al ţării, iar importurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă doar aproximativ 5% din consumul total de energie, conform CNBC.

”Drumul pe care l-am urmat, fiind printre primii care au dezvoltat energia eoliană şi solară, s-a dovedit vizionar. În acelaşi timp, energia produsă din cărbune rămâne baza sistemului nostru energetic şi trebuie să continue să joace un rol de sprijin”, a spus Xi, potrivit CCTV.

China operează mai mult de jumătate din capacitatea mondială de producere a energiei pe bază de cărbune, ceea ce o face cel mai mare emitent de carbon, situaţie criticată de iniţiativele climatice conduse de state occidentale, relatează CNBC.

Autorităţile chineze continuă să prezinte energia pe bază de cărbune drept un pilon de stabilitate şi un sistem de rezervă flexibil, chiar dacă accelerează dezvoltarea surselor regenerabile, precizează CNBC.

Deşi a subliniat rolul cărbunelui în mixul energetic al Chinei, Xi a declarat că ţara trebuie să rămână angajată în dezvoltarea unei economii curate şi cu emisii reduse de carbon, conform CCTV.

”Un nou sistem energetic, mai verde, mai diversificat şi mai rezilient, va oferi o garanţie solidă pentru securitatea energetică şi dezvoltarea economică a Chinei”, a transmis CCTV.

În iulie anul trecut, China a început construirea celui mai mare baraj hidroenergetic din lume, pe marginea estică a Podişului Tibetan, relatează CNBC.

Tot luni a început şi construirea unei centrale solare termice realizate de China General Nuclear Power Group la o altitudine de 4.550 de metri în Tibet, potrivit agenţiei de stat Xinhua.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 08:45)

    dragut chinezul,dar ce bine seamana cu kim jong un

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 09:31)

      SI EUROPENII SEAMANA UNII CU ALTII. Ca RASA!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 13:27)

    Erau unii pe aici ,care sutineau ca astia,"o ard" verde:))Peste jumatate din total"o ard" pe carbune.La fel si aia mai la est si aia de peste ocean.Asa ca,hai sa dam forja la carbune prin Europa.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

*reclama uniprest_2026.jpg*}
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb