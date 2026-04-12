Ali Akbar Velayati: „Controlul asupra Strâmtorii Ormuz rămâne un pilon al strategiei Iranului”

ilon al strategiei Iranului”

Consilierul pentru politică externă al liderului suprem al Iranului, Ali Akbar Velayati, a transmis un mesaj cu referinţe istorice şi strategice privind rolul Iranului în regiune, într-o postare publicată pe platforma X.

Acesta a afirmat, în aceeaşi postare, că istoria diplomaţiei iraniene, „de la epoca Arsacizilor şi relaţiile cu Roma până la negocierile de la Islamabad”, a fost ghidată de un singur principiu: „protejarea Iranului”.

Velayati a recurs la o analogie simbolică, invocând „Strâmtoarea Abul Hayat” ca element istoric asociat cu blocarea accesului forţelor externe în centrul teritoriului iranian, conform sursei citate.

În acelaşi context, oficialul iranian a subliniat importanţa strategică actuală a Strâmtoarea Ormuz, afirmând că această rută strategică se află ferm sub controlul autorităţilor de la Teheran.

Declaraţia reflectă accentul constant pus de autorităţile de la Teheran pe controlul rutelor maritime strategice şi pe rolul acestora în securitatea şi influenţa regională a Iranului.