ALINA STOICA, ETURIA:"În plină criză, întâlnirile ONE to ONE online cu angajaţii rămân esenţiale"

Având în vedere faptul că întreg domeniul turistic este pus pe hold de la declararea pandemiei, în toată industria de turism proprietarii caută soluţîi să îşi păstreze personalul şi business-ul. Mai mult că oricând, resursa umană, care activează în turism, a fost foarte afectată, astfel după pandemie diferenţa o vor face companiile care au păstrat permanent legătură cu angajaţii lor şi au găsit soluţii să ii ţină pe aceştia conectaţi cu organizaţia, conform unui comunicat remis Redacţiei noastre.

"Noi, ca şi companie organizăm sesiuni săptămânale de learning pe partea de destinaţii; studiem diferite platforme de e-learning care să ne ajute să creăm o experienţă plăcută de învăţare pentru colegii noştri, avem grijă să revizuim procesele de lucru din fiecare departament pentru a le simplifică şi a ne asigura că sunt uşor de parcurs şi de înţeles pentru toţi oamenii din organizaţie. Pentru o mai bună eficientizare a timpului, am reuşit să implementăm încă din primele zile de telemunca, un sistem de monitorizare a activităţii, care ne ajută în gestionarea corectă a timpului de lucru. În plus, am reuşit să facem o planificare în avans a întregii activităţi pentru toată perioada această de izolare, astfel încât să putem urmări cu uşurinţă rezultatele acţiunilor noastre şi să fructificăm la maxim această perioada. Ne-am creat cu toţii cont în Workplace de la Facebook, o platforma de lucru care permite şi partea de socializare cu echipa într-un format foarte prietenos,"declara Alina STOICA , People Development Manager Eturia

În timp ce mai multe agenţii de turism au ales telemunca că mod de a-şi continuă activitatea, o componentă esenţială, care face diferenţa, este însă interacţiunea personală între liderii organizaţiei şi consultanţii în turism, interacţiune mijlocită fireşte tot prin tehnologie.

"Organizăm săptămânal o sesiune de socializare online în care ne împărtăşim ce am mai făcut, ce provocări personale sau profesionale am întâmpinat de la ultima întâlnire. Un lucru pe care îl facem şi ne ţine uniţi sunt activităţile de divertisment cum ar fi: cursurile de gătit, de ZUMBA pentru a ne păstra într-o formă bună fizică şi psihică. Întâlnirile ONE to ONE online rămân esenţiale, deoarece este important că oamenii să ne simtă pe noi, liderii organizaţiei , aproape, arătându-le că ne pasă, empatizand cu ei auzindu-ne zilnic la telefon şi oferindu-le ghidaj acolo unde apar obstacole, ajutându-i să-şi gestioneze eficient timpul, priorităţile, dar şi emoţiile, " mai declara Alina Stoica

Alte acţiuni de care beneficiază angajaţîi Eturia în plină pandemie COVID-19 sunt:

- webinariile cu tematici de foarte mare interes în această perioada: remote working, crisis leadership, gestionarea emoţiilor în condiţii de stres etc

- continuarea comunicării interne printr-un newsletter personalizat

- întâlniri online în care liderul organizaţiei prezintă ultimele noutăţi cu privire la situaţia Covid, impactul pe plan economic şi social atât la nivel local cât şi la nivel Mondial

"Concluzia după aceste luni de pandemie este că în astfel de situaţii îţi dai seama cât de important este că ai investit în perioada de normalitate în cursuri de transformare a culturii organzationale, cursuri care ne-au provocat creativitatea , determinarea, rezilienţa şi tenacitatea. Astfel, după ce ieşim din perioada de izolare cel mai probabil ne vom axa pe partea de training intern o perioada, urmând că de anul viitor să luăm în calcul noi investiţii şi pe partea de training extern," declara Alina Stoica